Foreslår historisk Formel 1-ændring

I et forsøg på at redde den udskudte sæson i Formel 1 foreslår Ferraris holdchef, Mattia Binotto, over for Sky Sports Italia, at verdensmesterskabet kan fortsætte helt ind i januar.

De første otte løb i sæsonen er allerede enten aflyst eller udskudt, og løbene i juni og juli - heriblandt det britiske grandprix på Silverstone 19. juli - kan være de næste, der står for skud.

Mattia Binotto siger, at alle Formel 1-holdene er i konstant dialog med selskabet bag Formel 1.

- Vi undersøger forskellige forslag: Køre løb tættere på hinanden, måske køre tre løb i januar eller fjerne træningerne om fredagen, siger han til Sky Sports Italia.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Jan Sommer

Ifølge den oprindelige Formel 1-kalender slutter sæsonen med Abu Dhabis Grand Prix 29. november.

- Vi har besluttet at give Chase Carey (direktør for selskabet bag Formel 1, red.) og FIA (Den Internationale Motorsportsunion, red.) frihed til at sætte en plan frem så hurtigt som muligt, så vi kan køre igen, siger Mattia Binotto.

Chase Carey sagde ifølge det britiske medie BBC i sidste uge, at han forventer, at Formel 1-sæsonen begynder til sommer med en revideret kalender med 15-18 løb mod de nuværende 22.

