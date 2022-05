- Forestil dig ingen Kevin

Kevin Magnussen har været en enorm motivation for Haas-teamet, siger chefingeniøren - med sidste års makkerpar ville teamet stadig have ligget sidst med nul point

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Når Kevin Magnussen før Monacos Grand Prix er noteret 15 point og teamkammeraten Mick Schumacher for nul, så kræver det ikke en supercomputer at nå frem til en antagelse om, at uden danskeren ville Haas formentlig have befundet sig et markant værre sted.

Alligevel er chefingeniør Ayao Komatsu den første, Ekstra Bladet har hørt sige det åbenlyse til referat.

- Forestil dig ikke at have haft Kevin, men Mick og den samme kører som i fjor. Altså Mick har ikke scoret et point i år eller nået ind i Q3, sagde Ayao Komatsu til Ekstra Bladet før Spaniens Grand Prix.

Her nåede Mick Schumacher nemlig ind i kvalifikationens top ti for første gang i karrieren.

Ayao Komatsu leder ingeniørerne på raceteamet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men skal man være djævlens advokat, krævede det, at McLarens Lando Norris var marginalt uden for banen og fik slettet sin tid. Tyskeren var næsten et halvt sekund fra den.

Pointene var Schumacher mangler fortsat, og uden Kevin Magnussens resultater ville teamet ikke havde vidst, hvad VF-22'eren var i stand til.

- Hvis vi havde haft samme kørerkombination som i fjor, ville vi som team have været P10 med nul point og en bedste kvalifikation som 12’er eller noget i den stil, fortsatte japaneren.

- Vi ville have tænkt ‘åh min gud’! Vi har brugt så mange kræfter på at udvikle den bil, og så kan vi ikke engang nå Q3. Med sådan en som ‘Kev’, første kvalifikation tilbage uden at være 100 procent fit, så er han i Q3 - og slutter løbet som P5. Det giver en enorm motivation for teamet. Ham her er rent faktisk god, sagde Komatsu.

Nok så vigtigt sætter Magnussen barren højere, hvilket hjælper Schumacher med at forbedre sig.

