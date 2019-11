Forfærdelig Haas-timing: - Simpelthen ufatteligt

Hybridsystemet stod af i Romain Grosjeans motor på et vitalt tidspunkt i Brasiliens Grand Prix, og så var det game over for Haas

Næste sæson kan ikke komme hurtigt nok for Haas.

Mulighederne var bestemt til stede i Brasiliens Grand Prix, men meget symptomatisk for 2019-sæsonen gik det meste galt for både Romain Grosjean og Kevin Magnussen, da det gjaldt.

Værst var det for Romain Grosjean, som havde en usandsynlig syvendeplads - eller bedre - inden for rækkevidde, efter hvad franskmanden selv betegnede som et af sine bedste løb i karrieren.

Men på det værst tænkelige tidspunkt drillede hybridsystemet i Ferrari-motoren. Som kørerne var samlet til genstarten efter den første safetycar, og franskmanden kæmpede med sine godt slidte medium-dæk faldt den såkaldte MGU-K ud, så der manglede vitale hestekræfter.

Da de kom tilbage, var det for sent.

Ligesom den på det tidspunkt bagvedliggende Carlos Sainz havde Grosjean formået at få en et-stop-strategi til at fungere.

Spanieren - på ligeledes meget brugte dæk - så sit snit til at smutte forbi med en kontant overhaling og score, hvad der skulle ende med at blive et usandsynligt podie til McLaren.

Herfra var Haas-køreren prisgivet.

Teamchef Günther Steiner var først og fremmest frustreret over udfaldet i hybridsystemet.

- Og så skubbede Sainz ham af, konstaterede han på sit pressemøde i Brasilien.

- Bilen i trafik er ikke god, og så går man bare baglæns og taber mange positioner. Kun ved genstarten havde vi det MGU-K-problem. Det er simpelthen ufatteligt. Og tidligere skubbede Ricciardo Kevin af. Det er temmelig skuffende, sagde han.

Topholdene faldt fra som fluer, men Haas-duoen formåede alligevel ikke at udnytte det til point. Foto: Haas F1 Team

- Vi ved, at bilen har problemer i løbet. Det er ikke nogen nyhed. Alle gjorde deres bedste med, hvad vi råder over, men det er, som om der altid sker noget med os, når vi mindst har brug for det. Mens alle andre er heldige, er vi uheldige.

- Vi kunne let have kæmpet med Sainz, men når man taber fire-fem placeringer ved genstarten, er man færdig, når dækket køler, konstaterer Steiner.

- Med Kevin; gæt hvad der sker, når vi pitter til nye dæk under safetycar. Så kommer der ENDNU en safetycar. Jeg glæder mig til, sæsonen er slut, og jeg håber, at den næste starter anderledes. Man skaber sit eget held, det ved jeg, men man begynder at komme i tvivl, siger Haas-bossen.

Haas venter tålmodigt: - Stor beslutning

Romain Grosjean glædede sig på sin landsmand Pierre Gaslys vegne over det første franske podie i fire år. På egne vegne var der kun skuffelse og frustration.

- Vi var bare uheldige. Jeg var i gang med mit livs løb og holdt fast i syvendepladsen i en bil, som ikke fortjener at være der. Og så kommer der en pokkers safetycar på det forkerte tidspunkt. Dækkene var nede i 70 grader ved genstarten og trætte efter et langt stint. Og så skubbede Sainz mig bredt, hvilket jeg ikke var glad for.

- Strategien var hele tiden et pitstop, mens mange andre gik efter to. Det lignede point indtil den safetycar, hvilket ville være fantastisk med den her bil. Helt ærligt var det et af mine bedste løb. Men jeg vidste, vi var færdige, da den safetycar kom, siger han.

Påkørslen fra Daniel Ricciardo var altafgørende for Kevin Magnussens løb i Brasilien. Foto: XPB/Press Association Images/Ritzau Scanpix

Ude af Formel 1: Usikker fremtid

Hustruen svarer igen: - Det er Michaels ønske

Årets vildeste F1-race: - Den bedste dag i mit liv

Kevin Magnussen fik ikke den bedste start, hvilket er kostbart, når VF19'eren virkelig har brug for ren luft til at fungere hæderligt. Alligevel var der chancer til sidst, da racet gik helt amok på de sidste omgange.

- Bilen er så svært at køre i trafik – også med nye dæk. Jeg kunne ikke hænge på; de andre var bare så meget stærkere ved de re-starts. Også på langsiden, hvor især Toro Rosso var rigtig hurtige, siger danskeren.

- Det er en skam, for det føltes som en misset mulighed for både teamet og mig selv.

Nøglesituationen var dog allerede få omgange efter starten, da Daniel Ricciardo kørte ham af. Dommerne gav australieren skylden for den episode, og han accepterede deres dom uden brok.

- Jeg tror bare, han fejlbedømte den lidt. Han sagde undskyld bagefter, så det har vi lagt bag os, siger Magnussen.