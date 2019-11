Forfremmet: Dansk F1-håb i duel med Schumacher

ABU DHABI (Ekstra Bladet):

Presset stiger yderligere på det danske Formel 1-håb Christian Lundgaard, når Renaults talentakademi til 2019-sæsonen forfremmer ham til rugeklassen F2.

Marcus Armstrong - newzealandsk Ferrari-junior og nummer to i årets F3-mesterskab - blev torsdag præsenteret som den ene kører hos franske ART Grand Prix til den kommende F2-sæson.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver kollegaen dansk.

Når offentliggørelsen af Christian Lundgaard lader vente på sig, skyldes det, at Renault har for vane at præsentere fremtidsplanerne for samtlige medlemmer af sit talentakademi på samme tid; sidste år skete det først januar, selv om østjydens aftale med ART Grand Prix længe havde ligget klar.

Dermed fortsætter samarbejdet med det sejrsvante team, som Lundgaard har kørt F3 for i år, og som allerede har sikret F2-mesterskabet med hollandske Nyck de Vries før weekendens sæsonfinale.

Næste år starter allerede nu, når 18-årige Lundgaard denne weekend får første smagsprøve på de hurtigere biler, når han debuterer for Trident. Teamet har klaret sig dårligst af alle i denne sæson, men det giver ikke desto mindre uvurderlig erfaring, før det bliver alvor.

Forberedelserne fortsætter i næste uge fra 5.-7. december til officielle F2-test.

Fra dette års F2-mesterskab avancerer Nicholas Latifi til Formel 1, fordi han betaler for sit sæde hos Williams, mens ellers har det skortet på de helt store talenter.

2020-sæsonen i F2 tegner noget mere konkurrencedygtig.

Toppen fra årets F3-mesterskab rykker alle op, og torsdag annoncerede Prema Powerteam også sine kørere. Her bliver F3-mesteren Robert Shwartzman teamkammerat med Mick Schumacher, som således bliver en direkte rival til Christian Lundgaard.

Netop 2020 er et skelsættende år for Michael Schumachers søn, som efter en debutsæson på det jævne skal vise, hvorvidt han har, hvad der skal til for at træde i sin fars fodspor i motorsportens fineste klasse.



