Forfriskende brutalt: Stoledansen fortsætter

Daniel Ricciardo gør det foreløbigt glimrende i sit comeback, men der er et stykke vej til et Red Bull-sæde

DANIEL RICCIARDO har erstattet Nyck de Vries, og indtil videre ser det ud, som om Red Bull har set rigtigt. Australieren har fundet formen igen.

Jeg var yderst forundret over, at den sympatiske australier sidste år løb tør for talent over for Lando Norris hos McLaren. Der var tale om en total afklapsning, og Ricciardo røg ved udgangen af 2022 ganske forståeligt ud hos McLaren for fuld musik.

DER GIK mange rygter om, hvorfor ’Danny Ric’ ikke kunne finde farten, og et af punkterne var, at han ikke kunne vænne sig til bremserne og indstyringen i McLaren-bilen. Han mente, at bilen løftede bagenden for meget under nedbremsningen og derfor var nervøs, når han styrede ind svinget. Bilerne er konstrueret så forskelligt på det område, at de kan føles meget forskelligt fra team til team.

Annonce:

RICCIARDO takkede som sagt nej til at sætte sig ned med Gunther Steiner for at drøfte et 2023-sæde, og det er førstnævnte helt sikkert glad for lige nu.

Tilbage på teamet, som Ricciardo kørte for i 2012-2013, da det hed Toro Rosso. Foto: Marton Monus/Ritzau Scanpix

Men det er jo ingen hemmelighed, at målet for Ricciardo rent personligt er et Red Bull-sæde i 2024, men gerne før, hvis Sergio Pérez bliver ved med at underpræstere og dumme sig.

JEG HAR flere gange i mine klummer og i livechats på ekstrabladet.dk berørt emnet omkring Sergio Pérez’ rolle hos Red Bull. Han bliver lige i øjeblikket rundbarberet af Max Verstappen, men det er der ikke mange i feltet, som ikke ville blive.

Annonce:

For at være ærlig, kan jeg ikke se, hvad Red Bull kan bruge en kører til, som måske kan lægge pres på Verstappen. Det kunne let stresse verdensmesteren og skabe en unødig uro i teamet. Max Verstappen er et super talent, men er der et sted, han ikke er stærk, er det rent modenhedsmæssigt. Han bliver ikke nødvendigvis hurtigere af at blive presset af en teamkammerat, jeg vil mene tværtimod. Han er kun tilpas, hvis han er den ukronede konge i teamet.

MIT GÆT ER, at Ricciardo er hentet ind med henblik på at blive evalueret i forhold til eventuelt at kunne overtage for Pérez næste år, hvis mexicanerens nedtur fortsætter. Men mest af alt tror jeg på, at Ricciardo han er hentet ind til Alpha Tauri for at booste teamet, inden Red Bull efter mit bud vælger at sælge holdet inden for en kort årrække.

DET VILLE VÆRE det kloge valg, altså at lade Pérez få lidt fred, og måske bakke ham mere op og forsøge at bygge noget selvtillid op igen.

Altid smilende Daniel Ricciardo er en af F1's mest populære kørere. Foto: Marton Monus/Ritzau Scanpix

Annonce:

Den storsmilende Daniel Ricciardo gør det foreløbigt supergodt i sin 2023-debut. Lørdag udkvalificerede han teamkammeraten, men der er fortsat rigtigt langt til et Red Bull-sæde. Lige nu må han tage til takke med at køre i omtrent feltets dårligste bil. Men når man starter fra 13. position i den, har man foreløbigt gjort, hvad man er hyret til.

RED BULL er historisk set det team, som er bedst eller værst (afhængigt af hvordan man ser det) til at slagte kørere midtvejs i sæsonen. Jeg synes faktisk, det er forfriskende, at de gør, som de gør. Organisationen har jo nemlig stået for opdagelsen af mange talenter; størst af dem selvfølgelig Sebastian Vettel og Max Verstappen.

× Ricciardo er tilbage: 'Det tog lidt på selvtilliden'

Nyck de Vries havde været for længe i gamet som F2- og Formel E-mester, så der er ikke tale om, at han lige skulle have noget læretid. Samtidigt var der for mange dumme fejl fra den lille hollænders side, så jeg er ikke overrasket over at han ikke fik længere snor.

Når man er i manegen med den røde tyr, risikerer man at blive spiddet – og spiddet blev Nyck de Vries.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hungaroring

En yderst snæver bane som er temmelig svær at overhale på. Sving 1 og 2 er dog altid genstand for god dramatik. I sving 2 kan man forsøge sig med en overhaling på yderside, men den er risikabel.

Banen har et meget højt dækslid. Desuden er det en af de hårdeste baner for kørerne rent fysisk, da der drejes næsten hele tiden.