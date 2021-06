Forholdet knirker: Fyresedlen lurer

Forholdet er begyndt at knirke mellem Valtteri Bottas og Mercedes-teamet.

Den 31-årige Formel 1-kører er godt i gang med sin dårligste sæsonstart i sine fem år som Mercedes-kører, og tegnene på den forestående skilsmisse bliver flere og hyppigere.

Selv efter mekanikerne i Monaco kostede finnen som minimum andenpladsen efter et pitstop på cirka 36 timer, slap han ikke for kritik.

I første omgang bemærkede teamchef Toto Wolff, at Bottas selv bar en del af skylden, fordi han havde stoppet lidt for tidligt og dermed ikke givet mandskabet de optimale betingelser til et perfekt hjulskifte.

Se det ske: Mercedes-teamet kikser under Bottas pitstop i Monaco

Det kom også bag på hovedpersonen selv:

- Ja, jeg var overrasket. Jeg så videoen og for mig var det ret meget ‘spot on’, hvor jeg stoppede, sagde Valtteri Bottas i Baku om sin chefs kommentar.

Hierarkiet på teamet, som fra sæsonstart altid lader sine kørere dyste mod hinanden på lige vilkår, blev lørdag i Aserbajdsjan banket fast med syvtommersøm.

Under den afgørende del af tidtagningen skulle Bottas assistere Lewis Hamilton mod, hvad der endte med at blive en andenplads på startgridden. Finnen trak den syvfoldige verdensmester med en slipstrøm på banens ekstreme langside.

Toto Wolff har offentligt kritiseret både Bottas og Mercedes-teamet for årets svingende præstationer. Foto: Steve Etherington/Mercedes F1 Team

Men tjenesten med at slå et hul i vindmodstanden blev aldrig gengældt.

I stedet blev Bottas sendt ud som den allerførste kører til det afgørende forsøg, hvilket er den værst tænkelige position.

Over radioen hørte man ham også brokke sig over den dispostion.

Resultatet blev en startplacering som tier og en skuffende 12. plads i et actionbrag af et gaderace.

Mens Lewis Hamilton fandt noget fart efter Mercedes’ skrækkelige fredag, skete der ingen udvikling i den finske side af garagen.

Tilliden mellem parterne er der ikke længere.

Siden Valtteri Bottas blev hentet ind som erstatning, da Nico Rosberg chokerede alt og alle med sit karrierestop efter verdensmesterskabet i 2016, har han levet på etårige aftaler med topteamet.

Selv om finnen hvert år har måttet lægge ører til mange kritiske røster, endda adresserede han dem i 2019 efter sin sejr i Australiens Grand Prix med et ‘fuck jer’, har Toto Wolff altid haft hans ryg.

Østrigeren har spillet en rolle i karriereplanlægningen, siden de begge var hos Williams, og på mange parametre har Bottas udfyldt sin rolle til topkarakter.

Siden han kom til, har Mercedes vundet samtlige verdensmesterskaber, og Valtteri Bottas har leveret på et højere niveau, end Kimi Räikkönen gjorde som makker til Sebastian Vettel hos Ferrari eller Max Verstappens skiftende unge kollegaer hos Red Bull.

Weekenden i Baku blev endnu en skuffelse for Bottas, der er ikke er sluttet bedre end en tredjeplads i denne sæson. Foto: LAT/Mercedes F1 Team

Valtteri Bottas har i 163 grandprixer for Mercedes vundet ni gange og leveret 17 pole-positions.

Ovenpå det betændte forhold mellem kørerne, da Rosberg var hos Mercedes, har både teamet og Lewis Hamilton været glade for mere normale og konstruktive tilstande.

Derfor har en udskiftning ikke var så oplagt, som den for mange så ud på papiret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ungdommen står klar

To kørere har været kørt i stilling til at Lewis Hamiltons nye teamkammerat, når Valtteri Bottas får sparket.

Uanset denne sæsons resultat har den syvdobbelte verdensmester fastslået, at han ønsker en forlængelse på et år.

Som Mercedes-kørere holder George Russell og Esteban Ocon i første startrække til at blive afløser.

På pole-position er den 23-årige brite, der er i sit sidste år af en treårig kontrakt med Williams, og derfor fri på markedet. Her han ikke 43 optrædener endnu ikke tabt en kvalifikation til en teamkammerat. GP3- og F2-mesterskaber som rookie understregede allerede et ekstraordinært talent.

George Russell er storfavorit til at overtage pladsen hos Merceedes. Foto: Ozan Kose/Ritzau Scanpix

Sidste i år i Bahrain som afløser for corona-ramte Lewis Hamilton, matchede Russell uden forberedelse til fulde Bottas.

Mercedes styrer fortsat Esteban Ocons karriere, men efter sin solide sæsonstart er franskmanden favorit til at fortsætte hos Alpine F1. Måske allerede med annoncering i den kommende uge under Frankrigs Grand Prix.

Sejren i Aserbajdsjan skulle også sikre den nærmeste fremtid for Sergio Pérez hos Red Bull, hvor teamchefen roser mexicaneren for at være alt det forgængerne Alexander Albon og Pierre Gasly ikke var.

FÅ HELE OVERBLIKKET OVER SILLY SEASON I FORMEL 1 HER