Forklarer klub-forvirring: - En fremragende chance

Jo, Lewis Hamilton holdt takket være sin søsters fysiske tvang engang med Arsenal, men når man får muligheden for at blive medejer af en Premier League-klub, slår man til

Max Verstappen havde fat i den lange ende, da han stak til rivalen Lewis Hamilton for at være Arsenal-fan. Men det er først og fremmest sportsfanatikeren i den adlede syvdobbelte F1-verdensmester, som er gået med i et konsortium, der prøver at købe Chelsea FC.

Selv om det endte med racing, var Hamilton som barn glad for fodbold og drømte om at spille for sin lokale klub Stevenage nord for London.

- Alle børnene støttede nogle forskellige, nogle var Tottenham, andre var Manchester United. Jeg skiftede mellem de hold, da jeg var yngre, men min søster Sam slog mig flere gange, hun bankede mig nærmest, og sagde, at jeg skulle holde med Arsenal, fortalte Hamilton på Imola.

- Så som fem-seksårig holdt jeg med Arsenal. Men min onkel Terry er en kæmpe Blues-fan, så jeg har været til mange Arsenal-Chelsea-kampe med ham.

- I sidste ende jeg er sportsfan. Fodbold er verdens største sport, og Chelsea er en af verdens største og mest succesfulde klubber. Da jeg hørte om muligheden, tænkte jeg, at det var en fremragende chance til at være del af noget stort.

Tilmed har Sir Lewis Hamilton erhvervet sig et hus i Chelsea, som han er ved at renovere.

Den tidligere bestyrelsesformand for British Airways og Liverpool FC, Martin Broughton, har samlet et konsortium, som også tæller blandt andre atletik-præsident og Chelsea-fanatiker Sebastian Coe, de amerikanske pengemænd og 76’ers-klubejere Josh Harris og David Blitzer samt Hamiltons gode veninde Serena Williams.

- Vi er i kontakt hele tiden. Vi talte om det, hun spurgte om mine tanker; jeg fortalte, at jeg var med, så hun var frisk på også at gøre det, siger han.

Hamilton og Williams er villig til hver at skyde små 100 millioner kroner ind i det samlede bud på 22 milliarder. Selv om det nærmest kun køber fast plads i VIP-logen, går racerkøreren ikke ind i projektet som velynder.

Nu og her fokuserer Hamilton på sin Formel 1-karriere. Foto: Jan Sommer

Målet er langsomt at vende underskud til overskud i Premier League-klubben - og gøre en forskel.

- Først og fremmest prøver vi at overtage holdet. Dernæst at bevæge det fremad, siger Hamilton.

- Det handler om lokalsamfundet. Det er, hvad gør et fodboldhold. Menneskene på det og omkring det, siger superstjernen, som gerne vil være med til at sprede farve og forskellighed over Roman Abramovich’ snart tidligere legetøj.

- De har været ret førende i deres arbejde med diversitet og inklusion og er blevet mere progressive. Vi associerer os ikke med den tidligere ejer. Målet er at fortsætte noget af arbejdet, de allerede har udført, og lave en endnu større påvirkning på lokalsamfundet, siger Hamilton.

Yderligere to seriøse bud er under overvejelse. Fra LA Dodgers-medejer Todd Boehly og Boston Celtics-medejer Steve Pagliuca.

Hvad går det egentlig ud på, når man taler om en Formel 1-bils setup. Bliv noget klogere her.