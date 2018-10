Forlader Formel 1 med et brag: - Jeg modtog 3000 kommentarer

Fernando Alonso langer i et interview kraftigt ud efter Formel 1 og påpeger, at de senere års udvikling har gjort sporten uinteressant

Fernando Alonso proklamerede i august, at han ved sæsonens udgang trækker stikket på det, der må siges at være en glorværdig Formel 1-karriere med to verdensmesterskaber og hele 32 løbssejre.

Siden da har spanieren været garant for en kontroversiel udtalelse eller to, hvilket har kastet en del kritik af sig. Nu er ingen undtagelse, da han i skarpe vendinger kritiserer Formel 1. Det skriver motorsport.

Til mediet langer han ud efter strukturen, som, han mener, har taget en ærgerlig drejning de seneste år.

- Du er nødt til at gøre sporten interessant igen, fortæller han og uddyber:

- En af top seks-bilerne (Mercedes, Ferrrari og Red Bull, red.) kan starte sidst i alle løb og vil slutte i top seks og overhale nummer syv med en omgang, lige gyldigt hvem der kører bilen.

- Vi savner støj fra V10 og V8. Vi savner strategiens kreativitet, de forskellige brændstof-belastninger og dæk-konkurrencen, så du går ind til søndagen med en uforudsigelig følelse af, hvad der vil ske.

Og ifølge den nuværende McLaren-mand står han ikke alene med den holdning.

- Jeg offentliggjorde en video fra 2005, og jeg modtog 3000 kommentarer, som lød: 'Det er det Formel 1, jeg blev forelsket i, og ikke den ting I har nu', så det er ikke bare mig, som er kritisk overfor Formel 1. Det er hele verden.

Fernando Alsonso er kontroversiel både på og uden for gridden. Foto: Jan Sommer

Alonso indtager en øjeblikkelig tiendeplads, nu hvor han har blot fire Formel 1-løb tilbage i karrieren. Hvis man skal tolke på hans seneste udtalelser, er der da heller ikke meget, som tyder på, at at han fortrudt sit stop.

- Fra øjeblikket jeg besluttede at stoppe, er alle løb en fest, fortæller han, inden han påpeger, at han i sin tid i Formel 1 har opnået alle sine drømme inden for den prestigefyldte motorsport.

Den tidligere Ferrari-kører skal i aktion igen, når USA's grandprix løber af stablen i den kommende weekend. Nu hvor verdensmesterskabet til Lewis Hamilton synes afgjort, hersker der en intens kamp om at blive 'the best of the rest'.

Her ligger Kevin Magnussen á point med Sergio Perez og Nico Hülkenberg på en syvendeplads med Alonso blot et enkelt point efter.

