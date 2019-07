Forlegen Haas-sponsor: - Meget beklageligt

- Vi ønsker at bekræfte vores forpligtelse til Haas F1 Team og Formel 1, meddeler de reelle ejere af Rich Energy

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Et døgn efter Rich Energys nu tidligere topchef William Storey på Twitter hævdede at have opsagt sit sponsorat af Haas-teamet træder flertallet af aktionærerne til med dementi og en uforbeholden undskyldning.

I en pressemeddelse ønsker de at præcisere det pinlige udfald.

- Vi tror helhjertet på Haas F1 Team, dets færdigheder og organisationen som sådan, og vi står fuldt inde for vores nuværende sponsoraftale. Vi tror også fuldt ud på Formel 1 og den platform, som det giver vores brand.

- Tydeligvis har uberegnelige handlinger fra et individ forårsaget pinlig forlegenhed. Vi er i gang med juridisk at fjerne dette individ fra sit ledelsesmæssige anvar. De kan tale for dem selv, men deres synspunkter er ikke firmaets.

- Hændelsen er meget beklagelig; vi kommenterer ikke yderligere på dette kommercielt følsomme område og afslutter det bag lukkede døre.

- Vi ønsker at bekræfte vores forpligtelse til Haas F1 Team og Formel 1 og ønsker at takke Haas F1 Team for deres støtte og tålmodighed, mens der internt bliver taget hånd om sagen.

