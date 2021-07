Forløsning for Lundgaard: Tilbage på podiet

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): En lang og tålmodig rejse tilbage mod den interessante del af Formel 2-mesterskabet blev indledt for Christian Lundgaard lørdag formiddag på Silverstone.

Med en tredjeplads vendte danskeren tilbage på podiet for første gang siden sæsonpremieren i Bahrain.

Det udløser ti yderst vigtige point til den slunkne saldo, som nu står på 28.

Alligevel var tredjepladsen lidt skuffende trods et tricky løb.

Foto: Getty/FIA Content Pool

Den snart 20-årige dansker kørte kun tiendehurtigste tid i en rodet tidtagning, det blev afsluttet et par minutter før tid.

Derfor startede han forrest til weekendens første sprintløb, men den placering røg allerede på vejen ned mod første sving.

Fra en startposition som firer strøg Ferrari-junioren Robert Shwartzman på indersiden i front og slap aldrig grebet.

Også Red Bull-junioren Jüri Vips slap forbi, mens Christian Lundgaard var til gengæld heldig ved at slippe nogenlunde uskadt fra en påkørsel bagfra af Roy Nissany på første omgang.

- Jeg forventede en bedre start. Jeg holdt øje med Jüri, og så den Prema kommer flyvende. Og det afgjorde løbet. Vi skal se på det til det andet løb, for vi starter længere nede nu, og det er noget, vi skal have forbedret, sagde Lundgaard efter løbet.

Tre genstarter efter safetycars bød løbet på, men når kørerne formåede at holde bilerne på banen, kørte de vanen tro mest rundt i et tog.

- Jeg tror, at vi havde bilen til at vinde. Men det havde det meste af feltet, hvis man lå i fri luft og førte feltet an. Farten mellem bilerne er så tæt matchet. De forreste lå tæt på hinanden uden rigtig at kunne gøre noget. Du kan være være nogle tiendedele hurtigere, men er du for tæt på for længe, er du nødt til at lave et hul og køle dine dæk ned. Det bliver tricky til eftermiddag, når temperaturerne stiger, siger han.

På sidste omgang gjorde Lundgaard et hæderligt forsøg på at snuppe de to ekstra point for løbets hurtigste omgang. Pointene var kun hans i et par sekunder, før den store rival fra Alpines talentprogram Oscar Piastri (Prema) var et par tiendedele bedre.

Australieren indtager nu sammen med sin Prema-teamkammerat Robert Shwartzman de forreste placeringer i F2-mesterskabet med henholdsvis 83 og 81 point, og han scorede tilmed pole-position til søndagens hovedløb, hvor de største point er på spil.

Derimod går det værre for Alpines kineser Guanyu Zhou, som udgik på første omgang og derfor mistede sin føring.

Da Ekstra Bladet talte med Alpines talentchef Mia Sharizman før fredagens kvalifikationen gav han udtryk for, at 25 point henover over weekenden til Lundgaard ville være tilfredsstillende.

Vigtigst for ham var at få kickstartet danskerens sæson efter den svære start og få banket noget selvtillid ind i kroppen igen.

Med startpositioner som nummer otte i det andet sprintløb og tier til hovedløbet, bør der falde point af til alle løb denne weekend.

- Jeg er ikke så fokuseret på podiet, men bare endelig at få nogle point. Jeg var uheldig i Monaco (teknisk fejl), og den dårlige rytme fortsat videre til Baku. Jeg er glad for at være tilbage, siger den danske racerkører.

