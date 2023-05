Formel 1-bil kommer til København

Danske Formel 1-fans har noget ekstra at glæde sig til denne sommer.

Den mangedobbelte grandprixvinder David Coulthard, der i perioden fra 1995 til 2003 hev 13 Formel 1-sejre hjem, kommer nemlig til at brage ned ad Øster Allé på Østerbro i Sebastian Vettels mesterskabsvindende bil fra 2011.

Det sker, i forbindelse med at Red Bull Racing Showrun kommer til Danmark 19. august, oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse.

Tv-værterne Felix Smith og Rasmus Brohave kommer i fællesskab til at styre showet, når RB7'eren demonstrerer sin hastighed og en masse andre underholdningselementer.

- Det er endnu ikke lykkedes at få Formel 1 til Danmark, så Red Bull Showrun er det tætteste, vi kommer på lidt af magien fra motorsportens kongeklasse.

- Jeg glæder mig til at høre Red Bulls racer for fuld hammer op ad Øster Allé, og med David Coulthard bag rattet er jeg sikker på, at alle får lov at se og høre, hvad en af verdens vildeste biler kan, udtaler Felix Smith.

Felix Smith har mange års erfaring som vært på diverse danske tv-programmer. Herunder den danske udgave af Top Gear. Foto: Tariq Mikkel Khan

På en 500 meter aflukket rute på Øster Allé kommer showet til at udfolde sig, ligesom de italienske Driftbrothers vil forkæle tilskuerne.

I ægte Formel 1-regi rammer stjernerne Monaco næste gang, når fyrstendømmet lægger asfalt til sæsonens syvende grandprix.