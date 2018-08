Formel 1-bombe: Stjernekører stopper hos storhold

Australske Daniel Ricciardo har besluttet at forlade Red Bull, når sæsonen er slut, oplyser teamet i en pressemeddelelse.

Ricciardo startede hos Red Bull som juniorkører helt tilbage i 2008, og han fik siden sin Formel 1-debut i 2011. Det var dog hos Torro Rosso-mandskabet.



I 2014 vendte australieren hjem igen. Indtil nu.

- Vi respekterer Daniels beslutning om at forlade Red Bull Racing, og vi ønsker ham alt vel i fremtiden. Vi vil gerne takke ham for hans dedikation og for den rolle, han har spillet på holdet, siden han kom til i 2014. Højdepunkterne har været syv sejre og de 29 podiepladser, han har opnået hos os, siger teamchef Christian Horner.

Nu begynder jagten på en erstatning for Red Bull.

- Nu vil vi evaluere på de mange muligheder, vi har til rådighed, før vi beslutter os for, hvilken teamkollega Max Verstappen skal have i 2019-sæsonen. Indtil da er der fortsat ni løb tilbage i 2018, og vi er fuldt fokuserede på at optimere alle chancer for Max og Daniel i resten af sæsonen.

Ricciardo har i denne sæson vundet to løb. Det skete i det kinesiske grand prix samt Monacos grand prix.

