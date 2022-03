Formel-1 boss beskylder rival for mobning

Red Bulls chef, Christian Horner, anklager Mercedes for at mobbe løbsdirektøren så meget, at det resulterede i en fyring

Formel-1 rivalerne Mercedes og Red Bull er endnu engang røget i totterne på hinanden.

For nylig har chefen for Red Bull anklaget Mercedes-teamet for at mobbe Michael Masi, som var løbsdirektør for Formel-1. Det skulle ifølge Horner have lagt så meget pres på Masi, at han til sidst blev fyret.

- Var det rigtigt, at fyre ham på grund af det pres, som blev lagt på ham fra et rivaliserende hold? Ifølge mig er det forkert.

- Det er ensbetydende med mobning. Det er passivt aggressivt, siger Christian Horner i et interview med BBC Sport.

Det Internationale Motorsportsforbund (FIA) fyrede Michael Masi som løbsdirektør for Formel 1 efter den spektakulære afslutning på sæsonen i Abu Dhabi.

Michael Masi i 2020 imens alt var fryd og gammen. Foto: HOCH ZWEI/RITZAU SCANPIX

Horner indrømmer dog, at Michael Masi lavede fejl i afviklingen af de sidste par løb i den seneste Formel-1 sæson, men han mener, at man skal se det i en større kontekst.

- Man er nødt til at se på den rolle, han var i, og de værktøjer, han havde til sin rådighed.

- Man kan ikke bare lægge skylden over på Michael. Det er uretfærdigt.

Michael Masi blev fyret i februar efter en vild og omdiskuteret sæsonafslutning. Efterfølgende blev han kritiseret for at have truffet forkerte beslutninger, som endte med at afgøre mesterskabet.

Den omstridte afslutning i december endte med, at Max Verstappen fra Red Bull sluttede øverst på podiet og kunne hyldes som verdensmester for første gang.

Michael Masi har efterfølgende fået tilbudt en ny stilling i FIA.

