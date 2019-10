Formel 1-boss glæder sig til 'kører-krig'

Det lugter af et eksplosivt makkerskab, når Esteban Ocon efter denne sæson afløser Nico Hulkenberg hos Renault.

Ocon har tidligere vist, at han ikke nødvendigvis er verdens letteste kollega at arbejde sammen med under sit problematiske samarbejde med Sergio Perez hos Force India, ligesom han har været på kant med Max Verstappen.

Men det iltre temperament er præcis en af grundene til, at han er hentet til Renault. Og selvom det i værste fald kan ende med *kørerkrig', så glæder teamchef, Cyril Abiteboul, sig til Ocons ankomst.

- Nogle gange er problemet i Formel 1, at når du har mennesker, der har meget lange karrierer, så sker der nogle gange det til sidst, at det at vinde nærmest bliver sekundært i forhold til at forblive i Formel 1. Det ønsker jeg under ingen omstændigheder i denne virksomhed, siger han til Formel 1's hjemmeside, hvor han understreger, at det ikke skal forstås som en kritik af Nico Hulkenberg.

- Det skal ikke misforstås, jeg taler ikke om Nico. Men jeg føler. at når du er 22 år og i begyndelsen af din karriere - som du har måttet kæmpe hårdt for - så skaber det en anden dynamik. En dynamik, som jeg mener, er den rigtige for vores team, siger Abiteboul.

- Så hvis du spørger mig, om vi har valgt Esteban, fordi han er en bedre chauffør end Nico, så er jeg fuldstændig ude af stand til at besvare det. Men tror jeg, at det vil forbedre dynamikken? Ja, det gør jeg! Esteban vil slå Daniel. Og jeg ved, vi får nogle udfordringer omkring styringen af kørerne, men det er et rart problem at have, fastslår Cyril Abiteboul.

Esteban Ocons ankomst til Renault blev offentliggjort i forbindelse med det belgiske grandprix, at Ocon stod foran et F1-comeback, efter at han før denne sæson blev overhalet indenom af Ricciardo i jagten på et Renault-sæde.

Nu får han så chancen for at bevise sit værd, og bedømt ud fra fortiden, kommer det næppe til at gå stille af.

