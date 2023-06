Formel 1-boss indrømmer: Fortryder det

Mercedes-direktøren Toto Wolff ærgerer sig over, at han ikke fik Max Verstappen ind på holdet for mange år siden, da der var samtaler mellem parterne. Timingen var imidertid ikke god, påpeger topchefen

Mercedes-bossen Toto Wolff har rådet over flere verdensmestre på sit mandskab gennem tiden, men Max Verstappen er ikke en af dem.

Længe før den hollandske megastjernes gennembrud i Formel 1 var der imidlertid samtaler mellem Verstappens bagland og Mercedes-direktøren omkring racerkørerens fremtid.

Det fortæller Toto Wolff i et interview med ESPN.

- Jeg talte med Jos (Max' far, red.) og Huub Rothengatter (Jos' manager under F1-karrieren, red.), da de besøgte mit kontor i Brackley. Det må have været i perioden, hvor Max var ved afslutte sin tid som gokartkører, lige før han kom I Formel 3, siger Wolff.

Den østrigske topchef fortæller videre, at Max selv var med ved et opfølgende møde senere, hvor han og faderen besøgte Wolf i hjemmet i Wien.

Max Verstappen har haft massiv succes hos Red Bull. Foto: Gene Lluis/Ritzau Scanpix

Annonce:

Men der kom ingen Mercedes-kontrakt ud af drøftelserne Timingen var der ikke, pointerer Wolff i interviewet, hvor han dog ikke lægger skjul på sin ærgrelse over, at samtalerne dengang ikke førte til en aftale.

- Fortryder jeg, at jeg gik glip af Max? Absolut. Men det var ikke en mulighed dengang, siger Mercedes-chefen.

Han påpeger, at Mercedes dengang rådede over en kørerduo bestående af Lewis Hamilton og Nico Rosberg, som man var meget tilfreds med, ligesom man ikke havde nogen aftale med et junior-team, hvorfor Verstappen ikke kunne modnes i den ramme.

Det havde Red Bull Racing til gengæld, og Max Verstappen valgte at skrive under med det østrigske mandskab, hvor han fik mulighed for at fortsætte sin udvikling hos Toro Rosso i 2015, inden han fik debut hos Red Bull det følgende år.

Resten er historie, og i år kan Max Verstappen sikre sin tredje VM-titel på stribe.