Formel 1-boss langer ud: - Rivalerne jamrer

Christian Horner synes, de rivaliserende teams jamrer over problemet med porpoising. Han ville dog opfordre sine kørere til at brokke sig lige så meget, hvis de oplevede det samme

Mange teams havde problemer med porpoising under Aserbajdjans Grand Prix søndag, hvilket betød at bilerne hoppede ned af langsiderne.

Det fik flere kørere til at brokke sig over smerter, og George Russell har også været ude at sige, at det bare er et spørgsmål om tid, før det fører til et uheld.

Men teamchef for Red Bull, Christian Horner, mener kun de brokker sig, så FIA laver reglerne om til deres fordel.

Red Bull oplever nemlig ikke problemer med porpoising i samme grad som eksempelvis Mercedes.

- Hvis der var en generel sikkerhedsrisiko på hele gridden, så skulle det kigges på. Men når det kun påvirker isolerede hold eller kørere, så skal holdet selv håndtere det, siger han ifølge racefans.

George Russell sluttede treer søndag. Han har efterfølgende været ude og kritisere, at der ikke bliver lovgivet mod porpoising. Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix

De hold, der døjer med problemet, kan selv komme problemet til livs, hvis de hæver kørerhøjden. Det har bare den konsekvens, at bilen bliver langsommere, og derfor vil de naturligvis undgå dette.

- Det vil virke uretfærdigt at straffe dem, der har gjort et godt stykke arbejde, i forhold til dem der måske har ramt lidt ved siden af skiven, siger Christian Horner.

Den britiske Red Bull-boss ville dog opfordre sine kørere til at gøre det samme, hvis Red Bull også havde problemer med en hoppende bil.

- Jeg ville sige til dem, de skulle jamre så meget som muligt over radioen og gøre et så stort problem ud af det, som de overhovedet kan.

- Det er en del af spillet. Det svarer til nogen, der filmer i straffesparksfeltet, siger Horner.

Lewis Hamilton havde især problemer med porpoising, og brokkede sig også flere gange over radioen på grund af rygsmerter.

Rygterne er gået på, at han måske ikke kunne køre Canadas Grand Prix i weekenden, men det afviser han i en story på Instagram.

'Det var hårdt i går, og jeg havde problemer med at sove, men vågnede op og var positiv i dag! Ryggen er en smule øm og med blå mærker.'

'Jeg kommer til at være der denne weekend, ville ikke misse det for noget,' skriver han blandt andet i opslaget.

Max Verstappen tog søndag endnu en sejr, og det var med Sergio Perez på andenpladsen efterfulgt af begge Mercedes-racere.

Det var en sort dag for Ferrari-motorerne. Begge Ferrari udgik, og Kevin Magnussen måtte også trækkes ud af løbet på grund af motorproblemer.

Søndag skal der køres i Montreal, hvor Haas og Magnussen skal forsøge at skrabe point sammen igen efter flere ugers tørke på den front.

