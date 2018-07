Formel 1-boss vækker opsigt: Vil have mere ballade

Chefer i sportsverdenen bliver traditionelt set ikke særligt begejstrede, når de store stjerner kaster sig ud i kontroversielle udtalelser, der får medier til at kaste sig glubske over dem.

Sådan forholder det sig imidlertid ikke hos Mercedes' Formel 1-team.

Der opfordrer teamchef, Toto Wolff, ligefrem til, at kørere som østrigerens egen Lewis Hamilton siger det, de har lyst til. Også selvom det potentielt kan skabe ballade.

Det siger han, efter at Hamilton på baggrund af sin imponerende sejr på Hockenheim langede ud efter Sky Sports' eksperter, fordi de er for kritiske over for englænderen. Det skete via en såkaldt story på Instagram, som dog senere blev fjernet.

- Jeg havde en samtale med ham om det søndag aften. Jeg synes, det er fantastisk, at folk bærer deres hjerte uden på tøjet. Han siger tingene, som han mener dem. Vi er mennesker og har følelser og er påvirket af, hvad andre siger - og man tager ting personligt, siger Toto Wolff ifølge racer.com, og understreger samtidig, at han ikke mener, at Hamilton skulle have fjernet kritikken af Sky Sports' eksperter.

- Jeg opfordrede ham faktisk til at lade det blive online og sige sin mening. Det er, hvad vi har brug for. Vi har brug for at skabe historier. Vi har brug for kontroverser. Vi har brug for polariserende stjerner, lyder den opsigtsvækkende melding fra Mercedes-chefen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Toto Wolff under det tyske grand prix i weekenden. Foto: All Over Press

Lewis Hamilton plejer dog ikke ligefrem at behøve opfordringer til at sige sin ærlige mening råt for usødet.

For to uger siden var Hamilton og Mercedes bestemt ikke tilfreds med, at Ferraris kørere kom lidt for tæt på Mercedes-raceren under Storbritanniens grand prix.

Den episode kan du læse mere om her: Se også: Mercedes-top i det røde felt efter Ferrari-sabotage

Det er ikke første gang, at Wolff lufter det ellers relativt ledige standpunkt. om fordelene ved kontroverser i Formel 1.

I 2016 overraskede han ved at være ganske forstående, da rivaliseringen mellem Nico Rosberg og Lewis Hamilton var på sit højeste efter et sammenstød i Barcelona, der kostede Mercedes sejren.

- Det bedste kampe i Formel 1 har været mellem teamkammerater som Senna-Prost og Mansell-Piquet, så det accepterer vi, Og om 10, 20 eller 30 år, når vi åbner magasiner og bøger, vil Rosberg-Hamilton-kampen stå som en af disse ikoniske rivaliseringer mellem teamkammerater, lød det dengang, hvor han også bød kontroverser velkommen i Formel 1.

Artiklen fortsætter under billedet.

Nico Rosberg og Lewis Hamilton var ikke altid lige glade for hinanden, da de kørte sammen hos Mercedes. Foto: AP

Se også: Mercedes-chef overrasker: Vi har brug for kører-krig

Ifølge Wolff er de kontroversielle og ærlige kommentarer en vigtig brik i forhold til at skabe opmærksomhed omkring motorsportens fineste klasse.

- Vi vil ikke have strømlinet alting. Hvad ville vi tale om, hvis ikke vi havde emner, der skabte kontroverser?

Lewis Hamiltons næste chance for at lave lidt rav i gaden er i den kommende weekend, hvor Formel 1-stjernerne drager til Ungarn.

Se også: Stjernen undslap hård straf: - Kevin havde ikke fået samme snor

Se også: Udlandets dom over Kevin: Han kunne ikke håndtere det

Store ord fra Watt: 'Konge-godt kørt!'