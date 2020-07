Formel 1-felt splittet: Kevin falder på knæ

Formel 1 og motorsport er forenet mod racisme, er det budskab, man gerne vil vise ikke mindst med kampagnen ‘We Race As One’.

Måden, man viser sin støtte, er kørerne imidlertid ikke enige om, og det blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger debatteret flittigt på fredagens kørermøde.

Superstjernen Lewis Hamilton har været meget højrøstet i sin støtte af bevægelsen ‘Black Lives Matter’, og hans team har til denne sæson ligefrem skiftet fra Mercedes’ sølvfarve til sort.

Men da det kom til, hvordan kørerne viser deres fælles front mod racisme, var der flere holdninger.

Begge Haas-kørere har planer om at knæle, men de forventer ikke, at alle deres kollegaer følger trop.

- Det er en svær størrelse, for folk vil tolke det på forskellige måder. Jeg kommer til at knæle, men ikke fordi jeg støtter BLM-organisationen, sagde Kevin Magnussen på Haas’ onlinepressemøde lørdag aften.

- Jeg støtter hele bevægelsen, hvor hele verden samler sig for at gøre en ende på racisme. Det er, hvad jeg støtter, og hvad jeg prøver at vise ved at knæle. Jeg håber, at det at knæle ikke er ejet af en specifik gruppe eller organisation. Jeg håber, folk vil se det som et symbol på bevægelsen for at gøre op med racisme og diskrimination, siger danskeren.

Romain Grosjean er formand i kørernes organisation, GPDA, og understreger, at alle kollegaerne er imod racisme. Men alle ser ikke verden ens.

- Hvordan man viser sin støtte til at gøre en ende på racisme, er personligt op til hver enkelt. Her har vi forskellige synspunkter, og derfor var vi nok lidt delte, siger franskmanden.

- Nogle er ikke så meget for at knæle. Alle har samme T-shirt med budskabet ‘End Rascim’, og jeg håber, at alle bærer den, for det vil være sende et godt budskab. For mig er det ikke politisk bundet til noget; det er mere en gestus.

Mercedes kører i sort denne sæson. Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

Ekstreme ændringer: Et helt ny Formel 1

Se også: Vind eller forsvind

- Black Lives Matter er en god bevægelse, som jeg forstår det, men måske hispanics oplever en anden form for racisme, der igen er anderledes i Asien. Så ‘End Racism’ og ‘We race as one’ er det budskab, vi gerne vil frem med. At racisme som sådan ikke burde eksistere, siger Grosjean.

Renaults Daniel Ricciardo understreger, at han ikke ser ned på nogen, som ikke knæler.

- Jeg tror, der var lidt udfordringer med nogle kørere og deres nationaliteter, og hvordan knælen ville blive opfattet, siger australieren.

Bange anelser: Haas er på hælene

Banerekorder vil blive smadret: Mere fly end racerbil

Forstå F1’s kørermarked: Sådan står Kevin