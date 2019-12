Formel 1-hold rasende: Føler sig røvrendt

En afskedssalut af en anden verden blev lige fyret af efter Abu Dhabis Grand Prix.

Afsender var Renault-teamets øverste chef, Cyril Abiteboul, der er godt gal i skralden efter en skuffende sæson.

Særligt én regel er han blevet harm over, og nu følte han, at tiden var inde til at slippe frustrationen løs.

Vi skal forsøge at gøre det kort:

I Formel-feltet har de seks kørere på topholdene så stor fordel, at de næsten altid sætter sig på de øverste pladser i kvalifikationen, hvilket kun efterlader fire pladser i sidste kvalrunde - oftest fra syvende til tiendepladsen.

Topholdene går videre fra Q2 på medium-dæk, mens midterholdene kæmper på soft-dæk om en plads i det fine selskab.

Kørerne, som når i Q3, starter grandprixet på dækkene, som de har kørt med i Q2, mens dem udenfor top 10 selv kan vælge.

I sæsonens sidste løb kvalificerede Renault-kørerne Daniel Ricciardo og Nico Hülkenberg sig som nummer otte og ti og måtte starte på det bløde soft-dæk. De blev dog sat undervejs i løbet af Sergio Perez og Daniil Kvyat, der kunne tage en mere optimal dæk-strategi.

Nuvel, Abiteboul er sur, fordi han mener reglen om, at dækkene fra Q2 skal bruges fra start, er åndssvag.

- Det giver sådan en stor fordel til dem bagved, siger han til Motorsport.com.

Abiteboul er meget markant i sin kritik. Foto: Jan Sommer

I F1's strategi-gruppe var det på tale at droppe den regel, og efter Renault-bossens hoved var de enige om at gøre det. Men de store hold og nogle af deres kunde-teams gik imod, da det kom til stykket, så nu føler han sig godt røvrendt.

- Så kom vi til afstemningen, og så vendte det. Jeg er oprørt over det, siger han og fortsætter sin svada om, at det er topholdene, der har fået denne regel i spil.

- Det er dum regel, som burde fjernes. Ingen gør noget, og jeg er ærligt talt oprørt over at se det ske igen.

Han indrømmer dog, at Renault selv har draget fordel af den ved nogle lejligheder, f.eks. i Japan og Mexico, da de startede udenfor top ti.

Det franske team, som tidligere har haft Kevin Magnussen i cockpittet, endte som nummer fem i den samlede kontruktørstilling, men blev hårdt presset af Toro Rosso undervejs. McLaren tog titlen som det bedste af de næstbedste hold.

