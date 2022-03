Formel 1 i Bahrain: - Det er dobbeltmoralsk

Institut for Rettigheder og Demokrati i Bahrain (Bird) kalder beslutningen om at afholde grandprix i Bahrain og Saudi Arabien for 'dobbeltmoralsk' oven på aflysningen af Ruslands Grand Prix

Der gik ikke mange dage efter Rusland invaderede Ukraine, før Formel 1 valgte at aflyse Ruslands Grand Prix i Sochi.

Men beslutningen klinger måske lidt hult, når man tænker på Bahrain og Saudi Arabiens indflydelse på konflikten i Yemen. Det mener direktøren for forsvar hos Institut for Rettigheder og Demokrati i Bahrain (Bird), Sayed Ahmed Alwadaei.

På baggrund af Formel 1's nye 15-årige kontrakt med Bahrain om afholdelse af flere Grand Prix'er har Alwadaei skrevet et brev til den administrerende direktør for F1, Stefano Domenicali.

Her opfordrer han ham til at genoverveje kontrakten på grund af mellemøstens gentagende overtrædelser af menneskerettigheder.

'Kontrakten står i direkte kontrast til jeres påstand fra sidste år, om at F1 tager vold, mishandling, menneskerettigheder og undertrykkelse meget seriøst,' står der i brevet ifølge BBC.

'Bahrains Grand Prix bidrager til mishandling af individer, og F1 er mislykkedes med at bruge sin platform til at gøre en ende på undertrykkelsen og sikre oprejsning for disse ofre.'

Stefano Domenicali (højre) og Saudi Aarabiens kronprins (venstre). Foto: Hasan Bratic/Ritzau Scanpix

Rækker ud til kørerne

Sayed Ahmed Alwadaei opfordrer desuden Formel 1 til at oprette en uafhængig kommission, der skal undersøge overtrædelser af menneskerettigheder i forbindelse med Bahrains Grand Prix.

Bird har tilmed skrevet til nogle af kørerne for at bede dem om offentligt at vise støtte til menneskerettigheder i Bahrain og Saudi Arabien og på sociale medier.

En talsperson fra Formel 1 forholder sig ikke direkte til opfordringerne, men fremhæver alt det gavnlige Formel 1 bringer til de lande, der køres i.

'I årtier har Formel 1 arbejdet hårdt for at være en positiv kraft alle de steder, der køres race, inklusiv økonomiske, sociale og kulturelle fordele.'

I en pressemeddelelse fra regeringen i Bahrain, kalder de brevet 'absurd' og 'mangel på kontekst' og støtter Formel 1's rolle i kampen mod undertrykkelse.

'Vi støtter den rolle, Formel 1 kan spille i at kaste lys over spørgsmål om menneskerettigheder i lande, der køres race i,' står der i pressemeddelsen.

Bahrain er den første destination på løbskalenderen, når der søndag skal køres Grand Prix på Bahrain International Circuit.

Allerede ugen efter bliver der kørt i Saudi Arabien.

