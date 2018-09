Formel 1 i København får dødsstødet

Københavns overborgmester, Frank Jensen, har givet planerne om Formel 1 i København dødsstødet.

Han har netop givet finansminister Kristian Jensen og initiativtager Helge Sander besked, at projektet skal opgives.

- Jeg indstiller nu, at det (Formel 1, red.) stopper. Det vil sige, at jeg over for mine kolleger i det lille flertal, jeg har, har tilkendegivet, at det er min indstilling. Det har de taget til efterretning, siger Frank Jensen til Politiken.

Han fortæller videre, at man ikke vil gå videre med et projekt, der er så risikobetonet.

- Jeg er gået positivt ind i sagen, og jeg har åbent sonderet, om der var mulighed for at få Formel 1 til Danmark og København i en treårig periode. Det har, som sagen har udviklet sig, vist sig, at der er en forventning om et meget stort offentligt bidrag til motorløbet. Det har hele tiden været en betingelse fra det meget snævre flertal, som jeg har samlet på Københavns Rådhus for at gå videre med sagen, at det ikke måtte koste kommunen penge, siger Frank Jensen.

Han fortæller desuden, at han ikke har følt, at projektet samlede folk. Snarere tværtimod.

Her præsenterer Ekstra Bladet tilfældige københavnere for det lydniveau, som et Formel 1-løb i byen ville have medført. Se hvordan de reagerer her.

Politiken forklarer, at finansminister Kristian Jensen har opstillet nogle krav, deriblandt at der skulle være bred politisk tilslutning på rådhuset. Det er der ikke.

Planen var at få Formel 1-cirkusset til landet i en periode fra 2020 til 2022.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra initiativtager Helge Sander.

Her kan du se den rute, som løbet skulle have været kørt på, hvis det altså var blevet til noget.

Se også: Frank Jensen: Hellere Tour-start end Formel 1 i København

Huller i budgettet: Men F1-ejere tændt på cool København