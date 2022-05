Formel 1-ikon død

En af 1950'ernes helt store Formel 1-navne er her ikke mere. Tony Brooks blev 90 år gammel

Den britiske Formel 1-legende Tony Brooks er gået bort i en alder af 90.

Det oplyste hans datter, Giulia, sent tirsdag aften ifølge BBC.

Brooks var en ægte Formel 1-pioner og nåede i sin tid i bilen at vinde seks grandprixer og missede kun lige akkurat verdensmestertitlen i 1959.

Sammen med navne som Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari og Stirling Moss var han i sin æra anset som en af de mest succesfulde kørere.

Den nuværende direktør for Formel 1, Stefano Domenicali, hylder legenden og giver ham flotte ord med på vejen.

- Det gjorde ondt at høre nyheden om, at Tony Brooks var gået bort. Han var en del af en særlig gruppe af kørere, som var pionerer og flyttede grænsen for, hvad der kunne lade sig gøre dengang. Han vil blive savnet, og vores tanker går til hans familie, siger han på Twitter.

Brooks var den sidste overlevende Formel 1-kører fra 1950'erne og gjorde et stort indtryk i perioden 1956-59. Han vandt 46 procent af de ræs, han deltog i, og det skete i en tid, hvor mekanik og teknologi var under massiv udvikling, ligesom der var en hel del farer forbundet med sporten.

Briten sejrede i sit første grandprix i 1953 på den italienske Syracuse-bane i Sicilien.

Han var uddannet tandlæge, og i lang tid arbejdede han ved siden af, når han ikke kørte stærkt på banerne, indtil han besluttede sig for at fokusere på Formel 1.

Landsmanden Stirling Moss, som døde for to år siden, også i en alder af 90, har tidligere beskrevet Brooks som den bedste. De to var holdkammerater og tætte venner.

- Brooks var en fantastisk kører. Måske den største. Og jeg håber,at han vil tilgive mig for at sige det her, men han var den bedste 'ukendte' racerkører, der nogensinde har været. Han var langt bedre end flere af de kørere, der vandt verdensmesterskabet, har Moss fortalt ifølge BBC.