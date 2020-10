Formel 1 indfører lønloft

Holdene er enstemmigt blevet enige om fra 2023 at indføre et loft på, hvor meget man må betale sine to kørere

Nu skal man ikke have ondt af Lewis Hamilton, som i weekenden overhalede Michael Schumachers 91 grandprixsejre og har kurs mod at sætte sig på alle væsentlige rekorder i Formel 1.

Lommesmerter får han næppe.

Heller ikke selv om Formel 1-holdene i denne uge ifølge en række internationale motorsportsmedier principielt er blevet enige om at indføre et lønloft til kørerne fra 2023.

Udgangspunktet er et maksimum på knap 200 millioner kroner om året (30 millioner dollar) fordelt på begge kørere.

Fra næste år indføres et budgetloft i Formel 1, som i 2023 er på 135 millioner dollar. Men her er netop kørerlønninger blandt undtagelserne.

Kun de allerstørste teams betaler SÅ mange penge til deres kørere, men de økonomiske konsekvenser af coronapandemien og ekstra fokus på udgifter resulterede i en enstemmig beslutning.

Formel 1-kontrakter er særlige ved typisk indeholde meget store præstationsbaserede bonusser, ligesom kørerne i modsætning til eksempelvis fodbold eller tennis ikke har enorme personlige sponsorer, men får en stor løn, fordi de står til rådighed for teamets sponsorer.

Lewis Hamilton er lønførende i Formel 1 med en nuværende aftale, der udløser op til 300 millioner kroner årligt. Sebastian Vettel befandt sig på et lignende niveau, mens han var i stand til at score sejrsbonusser hos Ferrari.

En retssag Daniel Ricciardos eks-manager gav flere kraftige indicier på, at australieren tjener 200 millioner kroner om året hos Renault.

Ifølge den britiske Fleet Street-presse var der en lønforhøjelse på vej til 35-årige Hamilton i en ny treårig aftale.

Den snart syvdobbelte verdensmester har dog selv givet udtryk for villighed til mådehold og forståelse for både sportens og sin arbejdsgivers økonomiske situation.

Lewis Hamiltons kontrakt udløber efter denne sæson, men begge parter understreger, at der hverken er stress eller usikkerhed. Briten jagter næste år sin ottende titel for Mercedes.

- Alle har viljen til at fortsætte. Situationen er simpel. Både Lewis og jeg lever som eneboere, og vores team er ekstremt disciplinerede. Altså vi tillader ikke, at flere end to spiser sammen. Naturligvis er kørerne de mest eksponerede, sagde Toto Wolff i Portugal.

- Jeg var i Monaco i sidste uge, men vi besluttede ikke at mødes, fordi det værste, der kunne ske, var, at jeg trak corona ind til vores møde. Det er bare ikke tiden til at mødes. Jeg håber, vi kan køre et par gode løb nu og derefter fokusere på kontrakten, siger Mercedes-bossen.

Med fem grandprixer tilbage fører Lewis Hamilton VM suverænt. Forspringet til Valtteri Bottas er på 77 point, hvorfor han i praksis har vundet og allerede kan sikre sit syvende VM om 14 dage i Tyrkiet.

