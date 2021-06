Formel 1 kommer alligevel til Tyrkiet

Max Verstappen, Lewis Hamilton og resten af Formel 1-feltet skal alligevel til Tyrkiet i år.

Fredag skriver Formel 1 på Twitter, at det tyrkiske grandprix finder sted fra 1. til 3. oktober.

Dermed fortsætter motorsportens kongeklasse sin kalenderkabale. Tyrkiets grandprix blev annonceret i april som erstatning for Canadas grandprix, der blev aflyst.

De hurtige racere skulle have faret rundt på Intercity Istanbul Park-banen i weekenden 11. til 13. juni, men grandprixet blev i maj aflyst på grund af coronasituationen og de af den grund opsatte rejserestriktioner.

Det betød, at Frankrigs grandprix blev rykket en uge frem. Det løb af stablen i den forgangne weekend. Samtidig blev der lagt et ekstra løb på Red Bull Ring i Østrig i kalenderen - de to østrigske løb bliver kørt i de kommende to weekender.

Nu bliver der så alligevel et tyrkisk grandprix, som er blevet lagt på det sted i kalenderen, hvor Singapores grandprix oprindeligt lå. Det blev aflyst i starten af juni.

I alt skal der efter planen køres 23 Formel 1-løb i år. Syv af dem har fundet sted. Max Verstappen har vundet tre af dem i sin Red Bull-racer og fører VM-stillingen med 12 point ned til den forsvarende verdensmester, Lewis Hamilton.