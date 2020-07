Formel 1-krig: Anklager stjernen

Lewis Hamilton fører også an i Formel 1-feltet, når det handler om kampen mod racisme. Tidligere Formel 1-verdensmester Mario Andretti mener, at Hamilton 'skaber et problem, der ikke eksisterer'

De hurtige sølvpile er blevet malet sorte til denne sæson, mens Lewis Hamilton også har fået flere Formel 1-kolleger til at knæle før løbene.

For lidt over en måned siden var han også med til at spadsere gennem London for at vise sin støtte til Black Lives Matter-bevægelsen.

Mercedes-stjernen gør altså sit for at bekæmpe racisme.

Nu møder han dog massiv modstand fra to tidligere Formel 1-verdensmestre.

- Jeg har stor respekt for Lewis, men hvorfor blive militant? Han er altid blevet accepteret og fortjener alles respekt.

- Han skaber et problem, der ikke eksisterer, siger den 80-årige amerikaner Mario Andretti, der blev Formel 1-verdensmester i 1978, til den chilenske avis El Mercurio.

Han siger også, at han ikke ved, hvad det gør godt for at male bilerne sorte.

Også den tredobbelte verdensmester Sir Jackie Stewart er på banen for at tale problemet ned.

- Lewis er et godt eksempel for folk. Han er meget tydelig, men jeg tror ikke, at problemet er så stort, som det kan se ud. Et ønske om forandring møder ingen modstand, hvis man er klog og god til det, man gør, sagde den 81-årige skotte i tv-programmet Good Morning Britain i sidste uge.

Artiklen fortsætter under billederne...



Lewis Hamilton møder modstand i kampen mod racisme. Foto: Ritzau Scanpix

Flere kørere knæler for at vise deres støtte. Foto: Mark Thompson/Ritzau Scanpix

'Bare skuffende'

I en story på Instagram er Lewis Hamilton ude og tage til genmæle over for de to tidligere Formel 1-verdensmestre.

'Det er skuffende, men er desværre en realitet, at nogle i den ældre generation, der stadig har en stemme i dag, ikke kan anerkende, at der er et problem.'

'Igen, dette er almindelig uvidenhed, men det vil ikke stoppe mig fra at fortsætte med at arbejde for en forandring. Det er aldrig for sent at lære, og jeg håber, at denne mand, som jeg altid har haft respekt for, kan tage sig tid til at uddanne sig selv', skriver Hamilton rettet mod Mario Andretti.

Også Sir Jackie Stewart har den forsvarende verdensmester en kommentar til.

'Igen, endnu en. Bare skuffende.'

