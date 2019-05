Formel 1-legende død

Den tredobbelte verdensmester i Formel 1 Niki Lauda er død efter længere tids sygdom, rapporterer flere medier.

Niki Laudas familie oplyser ifølge Daily Mail, at østrigeren døde i sin seng mandag. Han blev 70 år.

- Det er med stor sorg, at vi kan oplyse, at vores elskede Niki er sovet stille ind omgivet af sin familie, lyder det.

Niki Lauda blev 70 år. Foto: AFP

Niki Lauda fik en lungetransplantation i august og har siden haft et skrantende helbred med flere hospitalsindlæggelser.

Læge Walter Klepetko, der foretog lungetransplantationen, bekræfter over for det østrigske nyhedsbureau Austria Press Agency, at legenden er gået bort.

- Niki Lauda er død. Det er jeg nødt til at bekræfte, siger han.

Tredobbelt mester

Lauda vandt verdensmesterskabet for Ferrari i 1975 og 1977 og for McLaren i 1984.

Niki Lauda vandt verdensmesterskabet i 1975, 1977 og 1984. Foto: AFP

Niki Lauda fotograferet i Monaco i 1976. Foto: AFP

Det andet mesterskab kom blot et år efter den forfærdelige ulykke på Nürburgring i Tyskland, hvor Lauda blev fanget i en brændende bil og måtte indlægges med svære brandskader.

Men blot seks uger senere var den ukuelige østriger igen ude og køre Formel 1.

Donerede nyre

I 2008 giftede han sig med Birgit Wetzinger, der er 30 år yngre og arbejdede som stewardesse for luftfartsselskabet Niki Airlines, som Lauda tidligere ejede.

Hun donerede sin nyre til Lauda, efter at østrigeren ikke kunne bruge sin brors. I 2009 fik Lauda og Birgit tvillingerne Max og Mia.

Niki Lauda med konen Birgit Wetzinger, der er 30 år yngre . Foto: AFP

Niki Lauda har også to sønner fra et tidligere forhold med Marlene Knaus.

Lauda var til sin død medejer og bestyrelsesformand for det tyske Formel 1-hold Mercedes.