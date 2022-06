Formel 1-legende forbløffer: - Ville tage en kugle for Putin

Der er mange, der er imod Vladimir Putin i disse måneder, men ikke den tidligere Formel 1-boss Bernie Ecclestone. Tværtimod.

For i det, som engelske medier kalder ’et bizart interview’, går Ecclestone i brechen for Ruslands krigsivrige præsident. Med et solbeskinnet Ibiza i baggrunden og solbriller for øjnene sendte den 91-årige brite sin ubetingede støtte til Vladimir Putin.

- Jeg ville stadig tage en kugle for Putin. Jeg ville ønske, at det ikke gjorde ondt, men jeg ville stadig tage en kugle, fordi han er en førsteklasses person, siger Bernie Ecclestone i tv-programmet Good Morning Britain.

Det udsagn er der helt sikkert millioner af ukrainere og mange andre, der vil stille spørgsmålstegn ved, efter Vladimir Putin har beordret Rusland til at gå i krig mod Ukraine.

Bernie Ecclestone sammen med Nelson Piquet i Ungarn i 2015. Foto: Bernadett Szabo, Ritzau Scanpix

Men ifølge briten, der i mange årtier var den store Formel 1-boss, har Putin haft sine gode grunde til at invadere Ukraine.

- Det, han gør, er noget, han troede på, ville være det rigtige for Rusland. Desværre, som andre forretningsmænd – især mig, begår vi fejl fra tid til anden. Og når du har begået fejlen, skal du gøre dit bedste for at komme ud af det igen, siger Ecclestone.

Der er flere britiske medier som blandt andre Daily Mail, der beskriver interviewet. Og der er da også flere kontroversielle citater fra Bernie Ecclestone, som mener, at invasionen kunne være stoppet, hvis Ukraines præsident Volodomir Zelenskij havde snakket med Putin.

- Den anden person i Ukraine var engang komiker, kan jeg forstå, og jeg synes, han virker til at ville fortsætte den profession. For jeg mener, at hvis han havde tænkt over tingene, ville han have gjort en stor nok indsats for at tale med hr. Putin, der er en fornuftig person og som ville have lyttet til ham og sikkert gjort noget ved det, siger Ecclestone.

Det er ikke første gang, Bernie Ecclestone støtter en mildt sagt kontroversiel statsledere. I 2009 mente han i et interview med Times, at Adolf Hitler ’kunne få tingene gjort’ på den måde, som han ’kunne styre en masse mennesker’.

