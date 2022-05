Formel 1-legende gør comeback

Kimi Räikkönen kørte sin sidste Formel 1-sæson i fjor, men nu gør finnen comeback inden for motorsporten. Han skal nemlig køre NASCAR

Kimi Räikkönen gjorde det meget klart for omverdenen, at han var helt færdig med Formel 1 efter løbet i Abu Dhabi tilbage i december.

Den temperamentsfulde finne kan dog ikke lægge al motorsport bag sig. Det står klart, eftersom Räikkönen nu skal prøve kræfter med NASCAR.

Det skriver motorsport.com.

Den 42-årige finne kommer dog ikke til at køre NASCAR på fast basis. Räikkönen skal blot deltage i 'Project91', som er et arrangement, hvor store motorsportsstjerner fra hele verden skal prøve kræfter med NASCAR-bilerne.

Løbet kommer til at foregå på den velkendte bane Watkins Glen International i New York, der også er kendt fra Formel 1, som blev afholdt på banen tilbage fra 1961-1980.

Der bliver afholdt et hav af forskellige racerløb på Watkins Glen. Foto: John Munson/Ritzau Scanpix

Räikkönen er det første navn på en liste, der kommer til at være spækket med stjerner inden for motorsporten.

Selvom løbet blot er til ren opvisning for publikum, udelukker den tidligere Alfa Romeo- og Ferrari-kører ikke, at fremtiden kan byde på mere motorsport fra hans side.

- Jeg ved det ikke, ingen ved det. Vi vil forsøge at producere et godt løb og nyde det, og så må vi se, hvad fremtiden bringer. Jeg har ingen andre planer. Det her er, hvad jeg har lige nu, og så tager vi den derfra, forklarer Räikkönen.

Løbet finder sted i slutningen af august.

