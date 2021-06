Formel 1-løb aflyst

Formel 1-løbet i Singapore, der skulle være kørt i begyndelsen af oktober, er blevet aflyst.

Det oplyser Formel 1 på sin hjemmeside, hvor man samtidig slår fast, at man har flere potentielle værter klar i kulissen til at overtage et grandprix.

Løbsarrangøren i Singapore, Colin Syn, fortæller ifølge AFP, at det er coronapandemien, der forhindrer en gennemførelse af løbet.

- Vi ville ikke være i stand til at levere en fuld oplevelse og samtidig stille sikkerhed for sundheden blandt fans, frivillige og medarbejdere.

- Vi er nødt til at være ansvarlige og påpasselige, siger Colin Syn.

Det er andet år i træk, at Singapores grandprix ikke bliver til noget. Sidste år blev det også aflyst på grund af coronapandemien.

- Det er en utrolig svær beslutning at aflyse for andet år i streg, men det er nødvendigt, hvis vi skal overholde restriktionerne i Singapore, siger Colin Syn.

Tidligere i år blev grandprixet i Canada aflyst og erstattet af et tyrkisk grandprix, som dog også senere er blevet aflyst.

I denne weekend er Aserbajdsjans hovedstad, Baku, vært for Formel 1.

Hollandske Max Verstappen fører lige nu jagten på verdensmesterskabet.

