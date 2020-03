Formel 1-løb i Holland, Spanien og Monaco udskydes

Formel 1 er en af mange sportsgrene, der er ramt af coronavirus.

Weekendens grandprix i Australien blev aflyst kort før sin begyndelse, og i samme ombæring blev løbene i Kina, Bahrain og Vietnam udskudt.

Men der venter flere udskydelser endnu.

Torsdag melder organisationen bag Formel 1 en pressemeddelelse, at Hollands Grand Prix, Spaniens Grand Prix og Monacos Grand Prix også flyttes.

Årsagen: Spredningen af coronavirus på global plan.

- Formel 1, FIA og de tre arrangører har taget beslutninger med ønsket om at sikre helbredet og sikkerheden for hele den rejsende stab, VM-deltagerne og fans, som er vores primære bekymring, lyder det.

Det hollandske grandprix på Zandvoort har ikke været på kalenderen siden 1985 og skulle have gjort comeback i den første weekend i maj.

Men de må vente endnu en rum tid i Holland, før de igen kan bryste sig af at være værter for et Formel 1-løb.

Kevin Magnussen og de øvrige Formel 1-kørere fik testet de nye biler på Circuit de Catalunya - men løbet på banen nord for Barcelona er som mange andre blevet udskudt. Foto: Jan Sommer

Ugen efter skulle karavanen så være fortsat til Spanien, men der bliver ikke kørt løb på Circuit de Barcelona-Catalunya på det planlagte tidspunkt.

Det legendariske grandprix i fyrstedømmet Monaco var udset til at blive afholdt i weekenden 21.-24. maj, men heller ikke her vil den oprindelige plan være gældende.

Organisationen bag Formel 1 meddeler endvidere på sin hjemmeside, at alle tre arrangører vil forsøge at finde nye datoer til afvikling af løbene. FIA forventer at begynde 2020-sæsonen, så snart det er muligt og forsvarligt i henhold til sikkerheden.

