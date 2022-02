Formel 1 ramt af sært fænomen

Stort set samtlige Formel 1-teams kæmper med et uforudset aerodynamisk problem som følge af det nye reglement

Hæng lige på et par linjer, selv om du er mere til hestekræfter end heste, for vi er nødt til at gå i dyreriget - på engelsk.

En ‘porpoise’ på dansk er et marsvin; hvalarten, ikke gnaveren!

Så når briter har givet et fysisk fænomen navnet ‘porpoising’, skal man lede tankerne mod marsvin (eller de større delfiner), som hopper eller vugger i havoverfladen foran en båd.

For sådan så skræmmende mange af Formel 1-racerne ud på langsiderne under tre dages vintertest på Circuit de Barcelona-Catalunya.

Det sære fænomen er en bivirkning af de ekstremt anderledes aerodynamiske regler fra denne sæson, hvor størstedelen af bilens downforce skabes under den, såkaldt ‘ground effect’.

Stort set alle teams var ramt af problemet i et eller andet omgang, og det blev mere offentligt, efter man så en Ferrari vugge ned af start-mål-langsiden.

For Alfa Romeo var det helt skidt; teamet har ødelagt både gulve og gearkasser som følge bilens rystelser.

Og nej, det har ikke noget at gøre med ujævn asfalt, som F1 skriver.

Haas, Williams og Aston Martin bøvlede tydeligvis også med fænomenet, men selv Ferrari, Mercedes og Red Bull mærkede til det.

Man kan hurtigt undgå det ved save dele af det komplicerede gulv eller hæve bilens ridehøjde, men det indebærer tab af downforce og dermed omgangstid.

- Løsningen kan være ret ligetil, men at optimere ydelsen af bilen vil være mindre en nem løsning. Så jeg er ret sikker på, at på et tidspunkt vil alle teams finde en løsning, siger Ferrari-teamchef Mattia Binotto.

En hurtig løsning på dette aerodynamiske problem vil give en konkurrence-fordel, mener Ferrari-chefen Mattia Binotto. Foto: Jan Sommer

- Hvor lang tid tager det? Dem, som finder hurtigt ud af det, vil have en fordel i begyndelsen af sæsonen, siger han.

Formel 1 kender til fænomenet fra lignende biler for 40 år siden, men man stødte ikke på det under test i vindtunnel eller CFD-simulationer.

Et rullebånd og en racerbane er trods alt to vidt forskellige størrelser.

Ingeniørerne hos flertallet af holdene er derfor i kapløb med tiden for at vinde en varig løsning.

Alfa Romeo havde store problemer med driftsikkerheden. Når bilen ryster, går det ud over andre komponenter. Foto: Jan Sommer

De aerodynamiske problemer gør det endnu sværere end normalt at tolke noget som helst ud fra første testuge. Der er ganske enkelt ingen måde at vide, hvor tæt holdene er på at forløse potentialet i deres biler.

- Vi arbejder på vores egne programmer og for at være helt ærlig: Det er overhovedet ikke repræsentativt, hvad vi har set til denne test. Vi ved nok, hvem der er i øverste halvdel, og hvem der er i den nederste, men når vi taler kvalifikation, adskilles vi af en tiendedel, hvilket svarer til fem kilo brændstof mere eller mindre. Billedet vil ændre sig i Bahrain, siger Mercedes’ George Russell.

Der testes igen på Bahrain International Circuit fra 10. marts, og sæsonen indledes på samme bane 18.-20. marts.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Testens vindere

Mercedes var hurtigst foran Red Bull, McLaren og Ferrari. Firkløveret synes stærkest, men det hænger lige så meget sammen med deres driftsikkerhed. 439 omgange (Ferrari), 393 omgange (Mercedes), 367 omgange (McLaren) og 358 omgange (Red Bull) var de imponerende tal for testens bedste teams.

I Barcelona gik der allerede rygter om markante opgraderinger på vej, og en helt anden Mercedes til næste test. Ligesom i 2019, hvor Mercedes til første test kun kom med en meget tidlig udgave af bilen.

Mercedes ser bare igen gode ud. Foto: Jan Sommer

Testens tabere

Driftsikkerheden er den store parameter i begyndelsen af sæsonen. Haas (160 omgange), Alfa Romeo (175 omgange) og Alpine (266 omgange) havde de største problemer og tilbragte mest tid i garagen. Flere af deres problemer har formentlig været skabt af rystelser, når bilen hopper op og ned.

Alpine har en helt ny Renault-motor til denne sæson. På dag tre gik den op i røg og afsluttede franskmændenes test før tid.

Familien Magnussen klar til nyt Le Mans-forsøg - LÆS MERE HER