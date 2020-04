Formel 1-redning til coronapatienter

Frygten lurer altid for at løbe tør for alle de nødvendige remedier i behandlingen af det stigende antal coronapatienter.

En hjælpende hånd kommer nu fra sportens verden, hvor ingeniører fra Mercedes HPP har slået pjalterne sammen kolleger fra University College London og læger fra samme steds hospital, skriver Formula1.com.

Som et led i det nye engelske samarbejde 'Project Pitlane' har de udviklet deres egen for respitatorer, der nu er blevet godkendt til brug og håbes at kunne sørge for, at det ovenstående skrækscenarie aldrig bliver en realitet.

Respiratorerne kaldes 'Continuous Positive Airway Pressure' - ofte forkortet CPAP - og er smarte, fordi de er en respirator, der kan hjælpe patienter med at trække vejret, uden at de behøver få slanger stukket i hud eller mund.

Sådan ser apparatet ud. Foto: Ritzau Scanpix

Det tog kun knap to uger at få det stablet på benene, og ifølge University College London tog det også blot 100 timer fra første møde, og til første apparat var fremstillet.

Andy Cowell, administrerende direktør i Mercedes HPP, fandt da også lejligheden passende til at give sig selv et lille klap på skulderen.

- Vi er stolte af at have kunnet stille vores ressourcer til rådighed for UCL for at levere CPAP-projektet efter den højeste standard og inden for den hurtigst mulige tidsramme.

Ifølge professor og ingeniør fra University College London blev der arbejdet alle timer i døgnet, og en anden professor David Lomas hylder processen og det resultat, som 'kommer af, at universiteter, hospitaler og industri arbejder sammen for nationens bedste.

De specifikke apparater var der efterhånden ved at være en akut mangel af i engelske hospitaler.

Udover Mercedes HPP er de seks andre engelskbaserede Formel 1-hold, Red Bull, Racing Point, Haas, McLaren, Renault and Williams, også i gang med at udvikle andre forbedringer i kampen mod Covid-19.

