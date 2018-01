Formel 1 skal gøres vildere: Drastiske ændringer på vej

Det nye sorte med forbogstavet E skal bruges til at støve Formel 1 af.

Efter mange års tomgang skal der ske noget nyt.

Det er ikke mindst startøjeblikket, hvor lamperne slukkes, som skal peppes op.

Ude i fremtiden ville det ikke være utænkeligt, at der kan være tre biler i forreste række, som vil holde side om side mod i dag to biler, der endda starter forskudt.

Der er dem, som vil gøre starten endnu vildere og vil helt tilbage til Formel 1's barndom.

Da var der fire biler i første række bortset fra løbet i Monaco, men det skyldes udelukkende pladsmangel i de snævre gader i fyrstedømmet.

Nu vil en arbejdsgruppe med blandt andre den tidligere teamejer Ross Brawn, Brawn Mercedes, og teknisk chef, Pat Symonds, Williams, teste de forskellige forslag på både computer, men også i virkeligheden.

Gruppen har fået til formål at definere, hvilken retning Formel 1 skal køre, og det skyldes blandt andet et ønske fra den nye ejer, Liberty Media, som vil se forandring efter mange år med en vis Bernie Ecclestone i spidsen, som har kørt på det sikre og mest af alt gjort Formel 1 til en pengemaskine.

Selv om der er en verden til forskel, kan E-sporten i fremtiden hjælpe de lynhurtige Formel 1-racere.

- Vi vil gøre brug af den virtuelle verden og se, hvad der vil ske på de tre første omgange, hvis tre biler blev sendt af sted side om side, fortæller Pat Symonds.

- E-sporten kan i den grad bruges til at se, hvad der vil ske, hvis vi gør det ene og det andet.

- Så kan vi langt bedre analysere på forslagene.

- Der må ikke ske den samme fejl, som da kvalifikationssystemet blev ændret i 2016 til et udskilningsløb. Der gik ikke mange løb, før vi var tilbage det gamle system med Q1, Q2 og Q3.

Når arbejdsgruppen har fundet frem til den rigtige model blandt de mange muligheder, som er blevet kastet op i luften, kunne arbejdsgruppen godt tænke sig at se resultatet ført ud i livet.

Modsat kvalifikationssystemet skal det ikke ske i sæsonens første løb i Australien.

Det kunne til gengæld være i den nye fremadstormende Formula E-klasse, som Formel 1's nye ejer, Liberty Media, også er medejer af med 30 pct.

Derfor har Liberty Media-folkene en del at sige.

Allerede inden, at de nye forslag er testet i den virtuelle verden, er der dem, som frygter for fremtiden med henvisning til den katastrofale start på Formel 1 Grand Prix'et i Singapore, som blev afgørende for årets VM.

'Mad-Max' Verstappen fik ødelagt den fire dobbelte verdensmester Sebastian Vettels mulighed for at vælte Lewis Hamilton af VM-tronen, da den unge Red Bull-kører fik ramt på både den ene og den anden Ferrari i første sving.

- Med tre biler tror jeg på, at starten kan gå hen at blive mere sikker, fordi køreren vil blive tvunget til at tænke sig om, har Ross Brawn efterfølgende været ud at sige omkring forslaget med tre biler i første række efterfulgt af to i anden række, og derefter igen tre biler i tredje række og to i fjerde, også kaldet 3-2-3-2-3-2 modellen.

