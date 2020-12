Formel 1-skandale: - Det er tragisk

Når man har et sæde i verdens fineste motorsportsklasse, skal man også gerne være et forbillede - i hvert fald ikke det modsatte.

Russiske Nikita Mazepin, der sammen med Mick Schumacher, har overtaget Kevin Magnussens og Romain Grosjeans racere hos Haas, har dog dummet sig noget så gevaldigt.

Mazepin overgramsede en kvinde, mens de kørte bil, og han valgte at filme det samtidig. Den unge racerkører var efterfølgende selv ude og undskylde.

Det er sørgelig, at der skal være plads til den slags kørere i F1, mener F1-kommentator Mark Callagher.

Den 21-årige russer er en særdeles upopulær herre. Foto: Dan Istitene/Getty/FIA Content Pool

'Det er tragisk, at teams, der ikke er i stand til at få sponsorater, skriver under med en mand, som Ted Kravitz (F1-reporter hos Sky, red.) nøjagtigt har beskevet som en lømmel - en snusket lille en - men sådan er den ubehagelige sandhed, når man har brug for en million om ugen bare for at holde fabrikken kørende', skriver Formel 1-kommentator Mark Callagher på Twitter.

Haas meldte officielt ud, at de afskyr videoen, og lige før jul måtte de genbekræfte, at Mazepin altså stadig kommer til at køre for dem.

De har nemlig ikke råd til andet. Grundet corona-pandemien er det småt med penge i teamet, men med Mazepin om bord får Haas glæde af farens mange millioner - angiveligt omkring 200 mio. kr.

Det kan man da kalde for en betalingskører.

Nu indrømmer han endelig

Bossens afsked til Kevin: Undskyld

Debriefing fra Abu Dhabi: I kulissen til Kevins farvel