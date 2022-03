Formel 1 skubber Superligaen væk

Sidste runde i Superligaens grundspil afvikles på søndag, og som altid er det en helt særlig runde, fordi alle seks kampe afvikles på samme tid med kickoff klokken 14.30.

For fodboldnostalgikeren er det en festdag, som minder om de gode, gamle dage, men for TV er det en lidt mere bøvlet dag at få til at gå op - i hvert fald for den ene af de to Superliga-rettighedshavere, NENT Group, der skal jonglere rundt med mange forskellige rettigheder.

På søndag er udfordringen endnu større, da 3+, som viser rundens hovedkamp, er optaget af Formel 1-grandprixet fra Bahrain. Det betyder, at hovedkampen rykker fra 3+ til TV3 Sport, mens to kampe kun vises på Viaplay.

Benjamin Munk Lund, der er Head of Sports på TV3 Sport, fortæller, at det allerede i februar blev fastlagt, at 3+ skal vise Formel 1 den 20. marts, og at hovedkampen i Superligaen derfor må vige pladsen på det, han kalder en 'fantastisk sportssøndag'.

- Vi står med det privilegium, at vi har en masse fantastiske rettigheder i form af Premier League, Superliga og Formel 1. I det her tilfælde sker der så det, at det udspiller sig på nøjagtig samme tidspunkt. I det puslespil har vi skullet gøre nogle prioriteringer, og det er noget, vi gør i fællesskab på NENT Group, det er ikke kun os på sporten, siger Benjamin Munk Lund til Tipsbladet og fortsætter:

- Vi traf for længe siden den beslutning, at Formel 1 er noget, vi viser på 3+, og det plejer at kunne gå op i forhold til Superligaens hovedkamp klokken 18.00, men det gør det ikke i det her tilfælde, fordi det er sidste runde, og alle kampe spilles samtidig.

AGF vises ikke på TV

Det betyder som nævnt, at to af søndagens Superliga-kampe kun vises på streamingtjenesten Viaplay. Det drejer sig om AGF mod Viborg FF og SønderjyskE mod Randers FC. Rundens hovedkamp er AaB mod Brøndby IF, som vises på TV3 Sport, der også sender Onside efterfølgende.

Discovery Networks har rettighederne til to af rundens seks kampe - de viser FC København mod FC Nordsjælland på 6'eren, mens Vejle Boldklub mod OB vises på Canal 9.

Sådan sendes der fra sidste runde i Superligaen:

FC København - FC Nordsjælland - 6'eren

Vejle Boldklub - OB - Canal 9

AaB - Brøndby IF - TV3 Sport

Silkeborg IF - FC Midtjylland - TV3 Max

AGF - Viborg FF - Viaplay

SønderjyskE - Randers FC - Viaplay