Formel 1-stjerne afslører: Havde spiseforstyrrelse

Debatten om sportsstjerners vægt er blusset op på baggrund af DR's dokumentar om de danske kvindelandsholdsspillere, men det er langt fra kun danske fodboldspillere, der rammes mentalt af vægtpresset.

Formel 1-stjernen Vallteri Bottas, der i dag kører for Alfa Romeo, fortæller ifølge finske HS, at han tidligere i karrieren led af en spiseforstyrrelse, fordi han kæmpede for at komme ned i vægt.

- Der blev ikke officielt diagnosticeret en spiseforstyrrelse, men det var det helt sikkert. Det var ikke særlig sundt. Jeg ville være den bedste, og jeg troede, jeg var nødt til det.

- Hvis holdet sagde, jeg skulle veje 68 kilo, og jeg naturligt vejede 73 kilo, så vil de gøre alt for det, siger han og sender dermed en del af ansvaret videre til arbejdsgiveren.

Valtteri Bottas i Abu Dhabi i november sidste år. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

På daværende tidspunkt stod der Williams på kontrakten. I 2013 blev han forfremmet fra reservekører på Bruno Sennas bekostning.

Bottas, der inden skiftet til Alfa Romeo kørte for Mercedes i fire år, fortæller, at han levede af dampet broccoli for at komme ned i vægt.

Indtil han en dag opsøgte en psykolog for at komme ud af lænkerne. I øvrigt efter hans tidligere holdkammerat Jules Bianchi afgik ved døden i 2015 efter en frygtelig ulykke i Japans Grand Prix i 2014.

- Jeg havde brug for en psykolog for at komme mig. Den første vurdering var, at jeg nærmest var en robot, som kun ville nå sine mål og ikke havde nogen følelser overhovedet.

- Det forbløffede mig. Men det er rigtigt, at jeg på det tidspunkt ikke havde andet i livet end Formel 1.

Formel 1-sæsonen åbner i Bahrain i den første weekend i marts, men kørerne tester samme sted allerede om to uger.

