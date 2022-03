Formel 1-stjerne definitivt ude

Fredag går det løs med de første to træninger forud for weekendens Formel 1-grandprix i Saudi-Arabien. Men det bliver igen uden den tidligere verdensmester Sebastian Vettel i feltet.

Aston Martin-køreren kan fortsat ikke aflevere den negative coronatest, som der kræves for at stille til start.

Derfor overtager reserven Nico Hülkenberg hans sæde denne weekend, akkurat som det var tilfældet i sidste weekend, hvor Formel 1-sæsonen blev skudt i gang i Bahrain.

Vettel blev smittet med corona forud for løbet i Bahrain.

Aston Martin skriver på Twitter, at man forventer, Vettel bliver klar til at kunne køre grandprixet i Australien om to uger.

Sebastian Vettel vandt VM-titlen fire år i træk fra 2010 til 2013, da han kørte for Red Bull.

Fra 2015 til 2020 sad han i en Ferrari, men formåede aldrig at opnå samme succes, da Mercedes dominerede feltet. Fra 2021 skiftede han så til Aston Martin.

I 2021-sæsonen hentede han 43 point til holdet og sluttede som nummer 12 i VM-stillingen.

Danske Kevin Magnussen skal i Saudi-Arabien forsøge at følge op på sit succesfulde Formel 1-comeback i Bahrain.

Haas-danskeren kørte en imponerende femteplads hjem efter at være startet som nummer syv.

