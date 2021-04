Formel 1-stjerne: Forbandede idioter

Fucking idiots!

Man skal være særdeles skidt kørende i det engelske, for ikke at have en fornemmelse af, hvad Formel 1-stjernen Daniel Ricciardo mener, når han siger ovenstående.

Den australske racerkører langer i et interview med hjemmesiden squaremile.com ud efter den gren af Formel 1, der bestyrer organisationens sociale medier.

Det gør han, fordi han på et tidspunkt gik ind for at se højdepunkter – og fik et chok.

- F1 havde noget i retningen af deres top 10-øjeblikke for hele året på deres sociale medier. Og otte ud af ti var ulykker.

- Jeg tænkte, I er nogle forbandede idioter. Det kan godt være, at 12-årige børn har lyst til at se den slags, og det er fint nok, for de ved ikke bedre. Men vi er ikke børn.

- Bare gør det bedre. Gør det bedre end det, kommer det fra McLaren-køreren.

Det er ikke første gang, australieren kommer op i det røde felt efter en ulykke.

Da Romain Grosjean kørte galt i Bahrain sidste år, blev den opsigtsvækkende ulykke, hvor franskmandens racer brød i brand, vist igen og igen – og fik tilmed en betydelig plads i Netflix-serien ’Drive to Survive’.

- De viste ulykken én gang, og derpå så vi ham hoppe ud af bilen, og jeg følte, at det var sådan set rigeligt. Mere havde vi ikke brug for at se. Men det blev vist igen og igen, og det kunne de godt have ventet med.

- Det var ubetænksomt overfor hans familie, men det var samtidig en distraktion for os andre, for hver gang vi kørte i garagen for at finde ud af, hvad der skete, var det det eneste, vi kunne se på. Og det var svært at få ingeniørernes og mekanikernes opmærksomhed, for alle var helt ude af den, hvilket er helt forståeligt, sagde han efterfølgende.

