Formel 1-stjerne: Jeg er meget spændt

Hvis Sergio 'Checo' Pérez ønsker at være på Formel 1-gridden i 2021, er der en plads til ham.

Drømmen er, at Red Bull vejer Alexander Albon for let og mod forventning finder en mere erfaren kollega til Max Verstappen uden for teamets eget talentprogram.

Både Alfa Romeo og Haas bejler til den 30-årige mexicaner, men der er ingen garantier for, at de kan overbevise Pérez om deres potentiale til de kommende sæsoner.

Ikke mindst når begge teams er sportsligt udfordret med en svag Ferrari-motor.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har der også været kontakt mellem Pérez og Williams-teamets nye ejere, om end Nicholas Latifi og George Russell allerede er annonceret som kørere til næste sæson.

Men i Formel 1 er en kontrakt ikke nødvendigvis lig jobsikkerhed, hvad mexicaneren selv måtte erfare.

'Checo' er lige nu den væsentlige brik i spillet om de resterende pladser på næste års F1-grid.

- Intet er underskrevet, men der har været fremskridt, så vi får se i de kommende uger. På dette stadie har ingen travlt, ikke holdene, ikke mig selv. Lad os vente. Der er et stadig et stykke vej, sagde han efter Ruslands Grand Prix ifølge motorsport.com.

Før løbet understregede han over for Sky F1, at der er masser af muligheder, men at han ikke siger ja til hvad som helst.

- Jeg ved det ikke endnu, men jeg er meget spændt. Alt er en mulighed. Jeg taler med de fleste teams, som har sæder til rådighed, siger Sergio Pérez.

- Efter ti år i sporten ønsker jeg et projekt, som giver mig motivationen til at give 100 procent på hver eneste omgang. Til at træne hver eneste dag og rejse jorden rundt.

- Det har jeg brug for, og hvis jeg ikke finder det, bliver jeg ikke sporten. Måske tager jeg et år fri og ser, hvad der sker derefter. Måske ser jeg på en anden kategori, måske pensionerer jeg mig selv. Ingen scenarier er dårlige løsninger, konstaterer Pérez.

Amerikansk Indycar er favoritten til at være 'den anden kategori', og hvis mexicaneren ender med en Williams-aftale, kunne den sagtens indebære en udviklingsrolle i 2021 for så at være klar til de nye biler 2022, som er det traditionsrige teams store mulighed for at vende tilbage til fordums styrke.

Sergio Pérez kørte et fornemt løb i Rusland, hvor han blev nummer fire. Mexicaneren er nu et point fra teamkammerat Lance Stroll på trods, at han stadig ikke har fået de seneste opdateringer af Racing Point-raceren og sad ude i begge Silverstone-løb grundet positiv coronatest. Foto: Kirill Kudryavtsev/Pool/Ritzau Scanpix

- Min prioritet er at fortsætte i sporten. Jeg er kun 30 år gammel, og jeg føler, at jeg har meget at give, og jeg er på toppen af min karriere. Samtidigt er det ikke kun op til mig; jeg er nødt til at se, hvad der er af muligheder, siger Pérez, som hverken vil be- eller afkræfte, hvorvidt der har været samtaler med Red Bull.

- Jeg er ikke den type person, som deler mine samtaler, for jeg synes ikke, det er fair.

- Kørere og teams taler med hinanden hele tiden. Hvis jeg er i stand til at finde det rette projekt, er jeg mere end villig til at fortsætte, siger han.

I samme interview bekræfter Pérez også, at han fik den endelige bekræftelse på, at Sebastian Vettel ville overtage pladsen, da han overhørte teamejer Lawrence Stroll tale i telefon med en advokat.

- Jeg er overrasket over, hvordan ting ender i medierne så hurtigt. Jeg er lidt skuffet over det, for jeg føler, at den slags bør forblive internet på teamet.

- Men det er sandt, at jeg søndagen forinden fandt ud af, at jeg ikke skulle blive. Jeg vidste det på forhånd, da de fortalte det til mig, siger han.

Læs her, hvad Günther Steiner siger til den 'oplagte' kobling mellem Haas og Sergio Pérez.

