Formel 1-stjernen: Derfor savner jeg Schumacher

Det er spørgsmålet, der bliver mere og mere vagt, som dage er blevet til uger, måneder og år: Ser vi nogensinde Michael Schumacher igen?

Kommer den tyske legende nogensinde gående med sit smørrede smil på læben, eller vil han for altid blive stående som verdensstjernen, der forsvandt efter sin tragiske skiulykke?

Svaret tør vi ikke give. Håbet lever trods alt.

Det gør det også hos landsmanden og kollegaen, protegeen Sebastian Vettel.

Denne efterkommer der har fire VM-titler på cv'et - endda i træk 2010-2013 hos Red Bull, inden han i 2015 skiftede til Schumachers tidligere hold, med hvem Schumi vandt fem VM-titler i træk i begyndelsen af årtusindet.

Og Vettel savner Schumacher.

Som mentor, som kollega og som ven.

Det fortæller han i et åbenhjertig og eksklusivt interview med det tyske dagblad Bild Zeitung.

Vettel lægger ikke skjul på, at han blandt andet ville bruge Schumacher aktivt for at blive klogere på livet i paddocken.

- Jeg ville have spurgt ham om mange ting, hvad han havde været rask, siger den firedobbelte verdensmester.

'Alle er bange for at mislykkes'

- Ikke nødvendigvis hvordan jeg skal køre - men ting i kulissen. Han har meget erfaring, siger Vettel.

Han har i denne sæson været noget nær eneudfordrer til Lewis Hamiltons trone, men det begynder at se skidt ud for tyskeren, der er 40 point efter sin rival med seks løb igen. 25 point af forspringet er opnået de seneste to løb på Monza og i Singapore.

- Min kørestil har allerede givet mig fire titler og 52 sejre. Ønsker du, at der skal gå noget galt i dit liv? Nej. Alle er bange for at mislykkes. Jeg vil gerne møde den person, der ikke er det. Jeg er klar over risikoen. Hvis du lader frygten diktere, bliver du hæmmet, siger Sebastian Vettel.

Michael Schumacher har siden sin skiulykke i december 2013 været først lagt i koma og siden afskærmet for resten af verden - dels på hospitaler og dels i sit hjem i Schweiz.

Forinden nåede han at blive den største stjerne i Formel 1's historie med syv VM-triumfer og 92 (!) sejre fra 1991 til 2012.

