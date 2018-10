Formel 1-stjernen kræver forandring: - Der må gøres et eller andet

- Vend banen, så vi kan få noget ordentligt race i Sochi.

Sådan lyder budskabet fra den fire-dobbelte verdensmester Lewis Hamilton.

Selv om han har vundet tre gange på vejene omkring skøjtebanen i den olympiske park i Ruslands mest mondæne by, keder han sig bravt under løbet i byen ud til Sorte Havet.

Sådan så det ellers ikke ud, fordi han undervejs bl. a. havde en hidsig duel med den eneste tilbageværende VM-udfordrer, den tidligere verdensmester Sebastian Vettel.

Som bekendt vandt den forsvarende verdensmester søndagens løb, da Mercedes valgte at udstikke en teamordre og bede teamets andenkører Valtteri Bottas om at flytte sig og giv plads.

Så den gode finne fik ikke mulighed for at gentage sejren fra 2017 eller for den sags skyld at vinde et Grand Prix for første gang i denne sæson.

- Det er et rigtigt smukt sted her i Sochi. På en enkelt omgang, når du er alene, er det sejt, men stedet er slet ikke så godt til racing,siger Lewis Hamilton til sitet motorsport.com.

Det er i følge Lewis Hamilton smukt at køre rundt på banen i Sochi, hvis du er alene. Ellers er banen i den olympiske park kedelig (Foto: Jan Sommer)

Problemet med 5,8 km lange bybane er, at der er to hurtige sektioner med en topfart på anslået 340 km i timen, mens bagdækkene er så varme i den sidste langsomme sektion, at det er svært at nærme sig den forankørende formel 1-racer.

Så overhalinger er bogstaveligt talt en by i Rusland.

- Hvis vi kan komme til at køre 'baglæns', vil vi starte med en langsom sektion, hvorefter vi vil få de hurtige sektioner. Jeg ved ikke, om det gør en forskel, men der må gøres et eller andet, mener Lewis Hamilton.

Budskabet er blevet hørt, og løbets direktør Alexey Titov har da også bebudet, at der vil ske ændringer.

Allerede før weekendens løb prøvede Lewis Hamilton at få FIA's løbsdirektør Charlie Whiting til at få rykket DRS-zonerne frem, fordi det var for svært at udnytte den ekstra fart i de hurtige sektioner.

Forslaget kom på bordet under kørerne briefing forud for løbet, men for sent til, at diverse installationer kunne flyttes.

Løbsdirektør Charles Whiting har lovet at se på forslaget til næste års udgave af det russiske Formel 1 Grand Prix.

Finlands Valtteri Bottas var hurtigste kører i Sochi, men han fik på grund af teamordren ikke mulighed for at gentage sejren fra 2017 (Foto: AFP)

