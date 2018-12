Formel 1-stjernens sensationelle skifte: - Vi forsøgte alt

Daniel Ricciardos skifte fra Red Bull kom som en stor overraskelse, og Red Bull forsøgte til det sidste at overbevise australieren om at blive

Det kom som lidt af en bombe, da Daniel Ricciardo i starten af august annoncerede sit exit i Red Bull for kort efter at blive præsenteret som ny mand i Renault-sædet.

Også for Red Bulls teamchef, Christian Horner, der snarere havde forventet, at australieren ville skrive under på en ny kontrakt med det østrigske hold.

I et interview med Autosport fortæller Christian Horner, hvordan han fik beskeden.

- Han sagde rent faktisk dette - han slog op helt klassisk: Det er ikke dig, det er mig!, genfortæller Christian Horner.

- Jeg tror helt ærligt, at han bare ville have en ny udfordring. Vi kiggede på det, og jeg synes, vi gjorde alt, der var muligt for at beholde ham.

Artiklen fortsætter under billedet.

Ricciardo i diskussion med Christian Horner under et løb i 2015. Foto: Jan Sommer

Ricciardo måtte nøjes med en sjetteplads i det samlede kørerklassement. To placeringer og 79 point efter Red Bull-kollegaen Max Verstappen.

Og Horner mener, at Vestappens udvikling var med til at skubbe Ricciardo mod Renault.

- Jeg tror, han var bekymret for sin egen værdi med tanke på Max' udvikling, og var muligvis også usikker på Honda på det tidspunkt, siger Horner om Red Bulls på daværende tidspunkt nye Honda-motor.

Med sine 21 år har Max Verstappen en lovende fremtid foran sig, men ifølge Christian Horner har han ikke nydt positiv forskelsbehandling på bekostning af 29-årige Ricciardo.

- Kører nummer et på det her hold, er den kører, der er forrest på banen. Det er den simple vej. Og der er nul favorisering i den måde, vi driver holdet. Det vil Daniel også bekræfte, siger han, inden Verstappen får lidt roser med på vejen.

- Mexico var første gang, Daniel udkvalificerede Max siden Monaco. Max' præstationer i kvalifikationen har været enorme, og det var muligvis en del af årsagen til Daniels beslutning om fremtiden, lyder det fra Christian Horner.

Daniel Ricciardo får chancen for at vise sit værd over for både Christian Horner og sit nye hold, når den kommende Formel 1-sæson starter 17. marts med det australske grandprix.

Daniel Ricciardo og Max Verstappen kunne fejre første- og andenpladsen efter kvalifikationen til det mexicanske grandprix. Foto: AP

Se også: Her træder Kevin i karakter: Glider ind foran gamle rivaler

Se også: Redningsmand afslører: Det kunne have reddet Schumacher

Historien bag billederne: Mekanikerne hadede sig selv