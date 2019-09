Formel 1-stjernens våde drøm

Jason Watt tror, at Nico Hülkenberg har spillet for højt spil i jagten på et eftertragtet Formel 1-sæde

SILLY SEASON ER på nuværende tidspunkt blevet afløst af reelle kontraktfornyelser og fyresedler, og p.t. står Robert Kubica, Antonio Giovinazzi og Nico Hülkenberg alvorligt med kniven for struben.

Williams har valgt ikke at tage imod de mange polske zloty, Kubica kan bringe med sig, og lad mig bare være ærlig og sige, at polakkens comeback har været en ærgerlig skuffelse.

Jeg er egentlig imponeret over, at man kan tage otte sabbatår og komme tilbage med blot halvanden arm at styre bilen rundt med, uden at blive kørt totalt i sænk. Faktum er dog, at der har manglet lidt for meget speed i forhold til den regerende F2-mester George Russell.

Giovinazzi er også blevet kørt i sænk af sin teamkammerat i form af en aldrende Kimi Räikkönen, som jeg dog også må sige har overrasket i positiv grad.

Efter han blev degraderet af Ferrari og skiftede til B-holdet Alfa Romeo, har han fundet formen igen og virker dejligt afslappet med at have en kontrakt, hvor han både kan køre F1, og samtidigt får lov at feste og lave drengestreger, uden det bliver kigget skævt til.

Jason Watt har ikke været imponeret over Antonio Giovinazzi. Foto: Feline Lim/Ritzau Scanpix

DET UNGE ITALIENSKE talent Antonio Giovinazzi har i min bog langt fra leveret på et niveau, hvis han på nogen måde skal begynde at drømme om at blive Ferrari-kører. Faktisk vil jeg ikke blive overrasket, hvis Ferrari ikke længere ønsker at holde liv i deres juniorkører.

Nico Hülkenberg var i pole-position til at tage Haas-sædet for næsen af Romain Grosjean, men det gik i vasken i 11. time.

Günther Steiner forklarede, at man havde valgt at fortsætte med Grosjean, da han på en god dag var rigtig god, og man håber, at han ville have flere af dem næste år, end det har været tilfældet i år. Den begrundelse skal Haas altså længere ud på landet med.

JEG FØLER MIG ganske overbevist om, at Nico Hülkenberg var i førersædet til jobbet, men forlangte for mange penge for at trække i Haas-kørerdragten, og at dette er den direkte årsag til, at samarbejdet ikke bliver til noget i denne omgang.

Tyskeren har i mange år fået en ganske pæn skilling for at køre, men den slags gage er man slet ikke vant til at betale hos Haas.

Mens man hos Haas derfor fortsætter med at holde liv i Grosjeans F1-karriere, er det nu Hülkenberg, som står uden kontrakt for 2020, og det kan blive farligt for tyskeren.

Det ledige sæde hos Williams er ikke noget, han bør overveje, og det ville endda kræve penge i ryggen at få lov at køre i feltets langsomste bil. Red Bull og Toro Rosso, tror jeg slet ikke på, overvejer Hulken, det er han for gammel til.

Jeg øjner et enkelt scenarie, som kan redde den fortsatte Formel 1-deltagelse for Hr. Hülkenberg. Det kræver dog, at mange ting går op i en højere enhed.

Mick Schumacher kan måske bane vejen for Hülkenberg hos Ferrari. Måske. Foto: Jan Sommer

MICHAEL SCHUMACHERS SØN Mick er nærmest selvskrevet til en dag at skulle trække i en Ferrari-køredragt.

Selvom sønnike på nuværende tidspunkt i F2 ikke præsterer, så det ligner, at han helt har farmands talent, vil han få lang snor i håbet om en dag at gøre ham Ferrari-klar.

Første skridt vil være et sæde i en Alfa Romeo i 2021, og Ferrari er selvsagt klar over vigtigheden af, at der til den tid er en erfaren læremester i søsterbilen.

Det udelukker hurtigt Giovinazzi, og så peger pilen på Kimi Räikkönen, men selvom det lige nu går super fornuftigt for feltets ældste chauffør, er jeg ikke sikker på, at der er to-tre sæsoner tilbage i cirkushesten.

For at komme til pointen i det hele, kunne Ferrari og Alfa Romeo overveje Hülkenberg ved siden af Räikkönen i 2020, og dermed have tyskeren klar til at lære Schumi junior op, når han er klar til F1.

PÅ DEN MÅDE kunne man i yderste konsekvens også have Hülkenberg klar som en erstatning til Sebastian Vettels sæde, hvis nu det skulle udvikle sig sådan, at Charles Leclerc fortsætter med at pille Vettel fra hinanden så meget, at tyskeren går helt i spåner og lader sig selv pensionere til 2021.

Mon ikke det er Hülkenbergs våde drøm?

Men det er sørme noget af et sats, og jeg ikke sikker på, at Hulken ender som vinder.

Mine penge er i stedet på et det tyske standardvognsmesterskab, DTM, i 2020 eller Formel E-sæde til manden, som var spået til at nå så meget mere.

