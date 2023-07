Formel 1-stjerner advarer: Det er livsfarligt

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Politiet har skruet op for sikkerheden før Storbritanniens Grand Prix, og der er flere marshals på plads.

Frygten er, at aktivister fra ‘Just Stop Oil’ som i fjor vil forsøge at lægge sig ud på banen. Sidste år lykkedes det seks demonstranter at nå ud på banen, mens bilerne var på vej mod gridden.

På det seneste har klimaaktivister fra organisationen afbrudt sportsbegivenheder og skabt kaos til blandt andet Formel E, Wimbledon, cricket og verdensmesterskaberne i snooker.

At overøse sig med maling og ødelægge noget filt eller forsøge at lime sig til et billard-bord er imidlertid knap så farligt som at bevæge sig ud på en racerbane, hvor der køres over 300 km/t.

Formel 1-kørerne beder derfor indtrængende om, at potentielle demonstranter ikke sætter deres eget og andres liv på spil ved at løbe ud på banen. En ting er, hvis den er fredelig. Noget helt andet er, hvis de prøver at gentage sidste års aktion.

- Det må bare ikke ske på en racerbane, for du sætter mennesker liv på spil. Og ikke kun dem, som løber ud på banen. Jeg ved ikke, om de forstår konsekvenserne af, hvad der kan ske, men de ville være ekstreme, siger Lando Norris.

- De har retten til at protestere, men det er tid og sted for det. De er nødt til at forstå konsekvenserne for folk på banen som os, der kører, siger han.

Organisationen har lavet en del aktioner på det seneste. Her til Wimbledon. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

Også til den lidt langsommere sport cricket. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

London Pride blev også blokeret - på grund af hvad 'Just Stop Oil' kaldte paradens forurenende sponsorer. Foto: Just Stop Oil/Ritzau Scanpix

Lewis Hamilton understreger, at han støtter demonstrationer ... hvis de er fredelige.

- Fra mit og mit teams perspektiv er vi meget fokuserede på bæredygtighed. Vi tror på, hvad folk kæmper for. Og som sport er vi er i gang med at lave ændringer. Men sikkerhed er det vigtigste.

- Vi ønsker ikke at blive udsat for den risiko, og vi ønsker ikke at gøre skade på andre. Hvis der er en aktion, håber jeg ikke, at den bliver på banen.

