Formel 1-stjerner i chok: - Han var kørernes mand

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Formel 1-verdenen stod torsdag op til en nyhed, som har rystet både kørere, teams og alle med en hverdag i motorsportens fineste klasse.

Onsdag forberedte løbsdirektør Charlie Whiting weekendens grandprix, som han har gjort det siden 1997. Næste morgen vågnede den elskværdige brite aldrig.

Han var død af en blodprop i lungen, 66 år gammel.

Tv-seere kendte Whiting som alle andre - ved hans fornavn.

Der har ikke været kørt et løb, uden at nogen over radioen i forbindelse med en kontroversiel situation har sagt:

- Tal med Charlie.

Som Formel 1’s løbsdirektør stod han for blandt andet sikkerheden, race control og overså dommernes arbejde. Kørerne havde alle et personligt forhold til ham gennem fredagens kørerbriefing, som også var en af opgaverne.

Kevin Magnussen var som alle andre rystet over nyheden.

- Han var kørernes mand. Alle kørere gik til Charlie, når vi havde et problem. Han var altid åben, til at tale med og først og fremmest en venlig mand

- Han har gjort så meget for Formel 1 og været med til at skabe, hvad sporten er i dag. Han var virkelig professionel, kompetent, og vi vil alle savne ham.

Med sine hyppige besøg hos F1’s dommere har den danske racerkører ofte haft alenetid med Charlie Whiting efterfølgende for at forstå, hvad der præcist havde udløst indkaldelsen.

- Jeg er tit gået til ham for at prøve at forstå reglerne, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet og forklarer, hvordan han ofte er gået fra at være uenig i en straf til at acceptere den.

- Man kan argumentere for, at en straf er for hård eller uretfærdig, men så har du ikke gjort dit job ordentligt (hvis du får en straf). Derfor følte jeg, at mit ansvar var at gå op tale med Charlie, når jeg ikke forstod den straf, jeg havde fået. For at finde ud af, hvad der udløste den, og hvad jeg kunne gøre anderledes, siger han.

- Der har Charlie været super til at tage sig tid til at forklare og diskutere med mig. Også at være åbensindet nok til at lytte til mit synspunkt og tage det under overvejelse. Han var bare en superprofessionel og superbehagelig fyr. En rigtig racer, som elsker sporten, siger Magnussen.

Charlie Whiting og Nico Hulkenberg får en sludder inden det belgiske grandprix sidste år. Foto: Jan Sommer

En ven af Haas

Haas-teamchef Günther Steiner var lige så rystet:

- Det er meget trist øjeblik, og jeg var meget følelsesladet, da jeg hørte det. Første tanke var, at det kan ikke være sandt. Charlie var en meget stor del af denne sport. Han var altid høflig og havde aldrig noget dårligt at sige om folk, hvilket er fantastisk for en mand i hans job. Kondolencer til hans familie, for han var for ung.

- Jeg vil kalde ham en ven af Haas. Uden Charlies hjælp og rådgivning for fem år siden, om hvordan vi bedst gjorde tingene, ville vi ikke være her. Jeg har stor respekt for ham. Man indser, hvor hurtigt det kan være ovre. I går var han omkring os i godt humør, og i dag er han ikke længere. Vi skal altid huske ham som en af de store i den her sport, siger Steiner.

Charlie Whiting (1952-2019) - Var en del af Formel 1 siden 1977, hvor han arbejdede som mekaniker for Hesketh. Herefter rykkede han til Brabham i 1980’erne - under en vis Bernie Ecclestone. - Han blev ansat af det internationale motorsportsforbund, FIA, i 1988 og har været såkaldt ‘Race Director’ for Formel 1 siden 1997.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det siger de

Carlos Sainz, McLaren:

- Jeg kan huske mit rookieår, hvor han brugte meget tid sammen med mig. Han var meget lyttende. Og det overraskede mig, for jeg troede, at min mening ikke talte, når jeg var ny i Formel 1. Men han gav mig chancen fra starten og spurgte efter min holdning, selv om jeg kun var 20 år.

Lewis Hamilton, Mercedes

- Jeg har kendt Charlie, siden jeg begyndte i 2007. Hvad han har gjort for denne sport. Han var en grundpille og en ikonisk person i sportsverdenen.

Sebastian Vettel, Ferrari:

- Jeg var chokeret som alle andre, da jeg hørte nyheden. Især fordi jeg talte med ham i går og gik de første par sving på banen sammen med ham. Jeg har kendt ham længe, og han var altid kørernes mand. Der er regler, der er os, og han var mellemmanden.

Tragisk start på F1-sæson: Løbsdirektør død

Se også: Morten Olsen siger nej: - Det er synd for fodbolden