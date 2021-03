Formel 1-stjerner kan springe vaccinekøen over

Selvom størstedelen af de toptunede Formel 1-stjerner næppe er i risikozonen for at blive særligt hårdt ramt af coronavirus, så kan der være vaccine på vej.

Det skyldes, at hele den traditionelle testperiode forud for sæsonen afholdes i Bahrain, hvor første løb også køres i weekenden 26.-28. marts. Formel 1-holdene er derfor i Bahrain i godt og vel tre uger, og derfor har østaten besluttet at, at stjernerne kan blive vaccineret under opholdet.

- Det giver en unik mulighed for at tilbyde ekstra beskyttelse for de, som som ønsker at benytte muligheden i form af en vaccination, lyder det fra officielt hold ifølge Autosport.com.

Ifølge landets sundhedsministerium er tilbuddet rettet mod 'løbsdeltagere', men det er ikke nærmere specificeret, hvem der er omfattet. Pressefolk er dog også blandt de 'inviterede'.

I hvert fald modtager de interesserede første skud ved ankomsten til Bahrain og igen inden afrejse 21 dage senere.

Autosport skriver imidlertid, at det forventes, at størstedelen af Formel 1-holdene vil takke nej til tilbuddet. Officielt har seks kørere indtil videre været smittet med coronavirus.

Artiklen fortsætter under billedet..

Pierre Gasly testede for nylig positiv efter at have været i Dubai. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Senest har både Pierre Gasly, Charles Leclerc og Lando Norris været ramt inden for en måned.

Bahrain er blandt de lande, der har vaccineret den største procentdel af befolkningen. Ni procent har modtaget begge doser af vaccinen, men alligevel satte man i februar rekord, da man på en enkelt dag havde 848 smittetilfælde. Der er cirka 1,7 millioner indbyggere i Bahrain.

Sæsonens første Formel 1-grand prix skulle have været afviklet i Australien, men det er udsat til november på grund af coronarestriktioner.

