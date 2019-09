Formel 1-team skifter navn

Toro Rosso har ansøgt det internationale motorsportsforbund, FIA, om at skifte navn til Alpha Tauri

Det begyndte sit liv i Formel 1-paddocken som Minardi med kørere som Fernando Alonso, Mark Webber, Jos Verstappen og danske Nicolas Kiesa. I 2006 skiftede det navn til Scuderia Toro Rosso, men fra næste sæson vil Red Bulls B-hold kaldes 'Alpha Tauri'.

- Vi har anmodet om navneskiftet og fået godkendelse af FIA og Liberty Media. Nu går ansøgningen videre til de forskellige hold, siger Red Bulls særlige rådgiver Dr. Helmut Marko til den Red Bull-finansierede hjemmeside Speedweek.

Selv om navneskiftet kræver enstemmighed, er det en formalitet.

Alene til denne sæson skiftede Force India navn til Racing Point og Sauber til Alfa Romeo.

Alpha Tauri er et tøjmærke, som blev grundlagt i 2016 af Red Bull.

Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

Energidrikken ejer to F1-teams. B-holdet til talentudvikling skulle være til salg, hvis den rette køber viser, hvilket ikke har været tilfældet.

Tidligere på sæsonen triumferede Daniil Kvyat med en tredjeplads for Toro Rosso i det kaotiske regnvejrsløb på Hockenheim. Det var teamets første besøg på podiet, siden Sebastian Vettel vandt Italiens Grand Prix på Monza i 2008. Tyskerens triumf er Toro Rossos eneste, og den eneste gang i F1-historien, at Ferrari-kundeteam har vundet et grandprix.

