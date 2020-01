Formel 1-team skifter navn

Formel 1-holdet Racing Point skifter fra 2021-sæsonen navn til Aston Martin.

Det skriver Formel 1 på sin hjemmeside.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har rigmanden Lawrence Stroll, der ejer en del af Racing Point, og hvis søn, Lance Stroll, er den ene af de to kørere på holdet, købt en andel af Aston Martin.

Nyhedsbureauet skriver, at Stroll vil poste, hvad der svarer til 4,4 milliarder kroner i bilfabrikanten. De første 1,6 milliarder kommer med det samme, mens Stroll forpligter sig til at investere det resterende beløb over de kommende år.

- Racing Point F1 Team vil blive til Aston Martin F1 med effekt fra 2021-sæsonen. Aftalen gælder for en tiårig periode, siger Aston Martin i en udtalelse fredag ifølge AFP.

I 2018 investerede Lawrence Stroll i Force India, der i 2019-sæsonen blev til Racing Point.

21-årige Lance Stroll er sammen med Sergio Perez de to kørere, der skal konkurrere for Racing Point i Formel 1-sæsonen 2020.

Aston Martin er i den kommende sæson navnesponsor for Red Bull Racing i Formel 1, men holdet skriver på sin hjemmeside, at samarbejdet ophører efter 2020-sæsonen.

