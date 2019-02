Formel 1-team tager nyt navn

Hold op med at kigge efter Sauber i Formel 1-feltet.

Stop!

Du kommer ingen vegne, for navnet er fra 1. februar holdt op med at eksistere.

I stedet står der Alfa Romeo.

Det bekræfter teamet fredag.

- Det er en stor fornøjelse at kunne fortælle, at vi går ind i 2019-sæsonen med team-navnet Alfa Romeo Racing, siger team-chef Frederic Vasseur i en pressemeddelelse.

- Efter at have indledt samarbejdet med vores Title Sponsor Alfa Romeo i 2018, gjorde vores team et fantastisk fremskridt på såvel teknisk, kommerciel som sportslig side, siger han.

Hvor navneændringen er en nyhed, er samarbejdet ikke.

Alfa Romeo har været en del af Formel 1-sporten siden 2017, da Sauber efter endt samarbejde med Ferrari og et sammenbrudt forsøg på samarbejde med Honda endte med at indgå en aftale med italienerne i Alfa Romeo i november ’17.

Ny sæson står for døren: F1-reglerne du måske har misset

Herefter kom teamet til at hedde Alfa Romeo Sauber F1 Team forud for 2018-sæsonen.

Teamet består i 2019 af tilbagevendte Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi, der erstatter Charles Leclerc og Marcus Ericsson. Svenskeren bliver dog i teamet som tredjekører og såkaldt brand ambassador.

- Det har givet os et boost af motivation til alle medlemmer af teamet, at det hårde arbejde, der er blevet lagt i det, afspejles i vores resultater, siger Vasseur med henvisning til, at Sauber i 2018-sæsonen, hvor man avancerede to pladser i konstruktørernes samlede stilling til en ottendeplads.

Räikkönens comeback på holdet (det var Sauber, der gav ham debut i Formel 1 i 2001) har blot øget troen på yderligere sportslig fremgang i den kommende sæson.

- Vi arbejder på at fortsætte vores udvikling i samtlige sektorer af teamet, mens vi tillader vores passion for race, teknologien og design at pace os fremad, siger Vasseur.

Se også: Balladen ulmer: Formel 1 er til salg

Se også: Kevin Magnussen med stikpille: For let at give køreren skylden

Se også: Så er det officielt: Schumachers søn klar for Ferrari

Kvinde i en mandeverden: Blev hånet og kaldt for dum

Truslen mod Haas: De største rivaler i 2019

Her er manden, der skal levere nyt Haas-mirakel