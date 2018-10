Formel 1-veteran udnytter skandale: Lækket optagelse skaber ramaskrig

Polske Robert Kubica vil tilbage i Formel 1, og nu er han angiveligt tæt på at have sin finansiering på plads efter en større skandale

33-årige Robert Kubica kørte sit seneste Formel 1-grandprix for otte år siden, men det forhindrer ikke den aldrende racerkører i at drømme om et comeback.

Polakken har den seneste tid været reservekører hos Williams-mandskabet, der netop har fyldt det ene sæde ud for 2019-sæsonen, hvor man har satset på den blot 20-årige George Russel.

Det efterlader ét ledigt sæde, og det er det, Kubica drømmer om at snuppe. Og nu melder flere polske medier heriblandt Przeglad Sportowy, at Kubica har fået den millionstøtte, der kan gøre drømmen til virkelighed.

Premierminister i modvind

Ifølge avisen rygtes det, at det vil koste 70 millioner kroner at få Kubica i sædet, og de penge vil det polske olieselskab Orlen gerne smide på bordet for polakken. Og det skulle der være en god grund til, skriver de polske medier.

Kubica var i 2011 tæt på at miste livet i en rally-ulykke, der kostede ham adskillige brækkede knogler og en nedsat funktionsevne i hans ene arm. Ulykken betød, at han måtte opgive sit Formel 1-sæde hos Lotus Renualt-holdet.

Det grusomme uheld kostede ham desuden også en fremtidig karriere hos Ferrari, hvor han var på vej til at overtage et sæde ved siden af Fernando Alonso i 2012-sæsonen.

Robert Kubica under Formel 1-test i Barcelona tidligere på året. Foto: Jan Sommer

Finanseringen af Ferrari-sædet skulle klares af Santanders polske afdeling, hvor den nuværende polske premierminister Mateusz Morawiecki var direktør. Og premierministeren er i disse dage kommet i stærk modvind i Polen, efter en lydoptagelse fra hans dage som Santander-direktør er blevet lækket til pressen.

På den lækkede optagelse udtaler ministeren, at han er 'glad for, at Kubica kom til skade i ulykken', fordi det betød, at han og Santander ikke skulle betale de næsten 100 millioner kroner, som Ferrari-sædet ville have kostet firmaet.

Vil lukke kritikken ned

Det har selvsagt skabt ramaskrig i Polen, hvor Kubica har en høj stjerne hos befolkningen. Og derfor mener blandt andet avisen Gazeta Wyborca ikke, at det var tilfældigt, da Kubica blev spottet på vej ind til et møde hos olieselskabet Orlens hovedkvarter.

Et møde, Orlen-direktør Daniel Objatek selv har bekræftet på Twitter.

Niełatwo było zgrać terminy, jednak wczoraj po południu udało nam się spotkać z @R_Kubica. Mówiliśmy https://t.co/1COCVEzuuB. o potencjale i rozwoju motosportów w Polsce, z którymi @PKN_ORLEN jest silnie związany i kojarzony od wielu lat. pic.twitter.com/dwb53NKrxZ — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) October 16, 2018

Firmaet Orlen er statsejet, og Gazeta Wyborca spekulerer i, at premierminister Morawiecki dermed har en finger med i spillet i håbet om at få Kubica-skandalen til at forsvinde ved at hjælpe polakken tilbage i Formel 1.

Og det gør man altså bedst ved at smide næsten 70 statsejede millioner kroner på bordet.

Russiske Sergej Sirotkin, der kører indeværende sæson på Williams-teamet, er dog blandt andet også en af bejlerne til at overtage sædet.

Men nu har Kubica i hvert fald økonomien på plads, lader det til.

